Nina Warhurst de BBC Breakfast mortifiée après avoir été prise pour enceinte

Nina Warhurst de BBC Breakfast a été mortifiée après avoir été prise pour une enceinte.

L’homme de 41 ans apparaît régulièrement sur BBC Breakfast, soit en tant que correspondant commercial, soit en tant que co-animateur suppléant.

Nina Warhurst de BBC Breakfast a été mortifiée après avoir été prise pour enceinte

Nina est la correspondante commerciale de l'émission et agit également en tant que co-animatrice

Mais au cours du week-end, Nina est allée sur Twitter pour partager une mise à jour de quelque chose qui s’est passé hors écran.

Elle a tweeté : “Je sais que les gens disent que Londres n’est pas une ville accueillante, mais quelqu’un vient de m’offrir un siège de tube prioritaire en pensant que je suis enceinte, ce que je ne suis pas. Alors c’est bien n’est-ce pas.

L’un des followers de Nina a répondu : “Pas sûr de rire ou d’avoir pitié de toi. au moins le geste était là.

Nina, qui est mariée à son mari Ted et a deux enfants, a répondu avec une photo d’une frite et a plaisanté: “Blâmer mon petit déjeuner.”

Un autre adepte a répondu: «Je pense que c’est le look de la vieille dame et non la grossesse parce que dans ses yeux, tu avais l’air âgée.

Personnellement, je trouve que tu es superbe. Honnête.”

Nina a répondu: “Ce n’est pas utile” en plus de pleurer de rire et d’emojis de vieille dame.

Son histoire a ensuite incité un certain nombre de ses adeptes féminines à répondre avec leurs propres expériences mortifiantes de personnes les confondant avec une grossesse dans le métro.

Un certain nombre d’hommes ont également répondu pour partager leur embarras de se tromper aussi.





Nina est mariée à Ted – qui travaille comme traiteur – depuis 2014.

Le couple s’est rencontré un an plus tôt en Croatie et a deux enfants ensemble, Digby, six ans, et Michael, quatre ans.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.