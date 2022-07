Nina Venkatesh du Karnataka éblouit avec un record au 50 m papillon

Nina Venkatesh du Karnataka a créé un nouveau record national au 50 m papillon pour les filles du groupe I lors des 48e championnats nationaux aquatiques juniors en cours qui se déroulent à la piscine Biju Patnaik dans l’emblématique stade Kalinga, à Bhubaneswar.

Elle a réussi un temps de 28,27 pour améliorer son propre record national de 28,51 qu’elle avait créé l’an dernier à Bengaluru. Nina a devancé Nilabjaa Ghosh du Bengale (28,85) et Jasnoor Kaur du Pendjab (28,97) pour remporter la médaille d’or.

Pendant ce temps, la jeune Dhinidhi a continué de briller pour le Karnataka en établissant un autre record national au 50 m papillon pour les filles du Groupe II. Elle a battu le précédent record de Tanishi Gupta de 29,45 secondes qu’elle avait enregistré dans les manches mardi. Dhinidhi a impressionné en finale avec un tiret rapide, touchant les plaquettes en 28,93 pour remporter la médaille d’or et améliorer également le record. Tanishi, également du Karnataka, a dû se contenter d’une médaille d’argent en chronométrant 29,30 secondes.

Anannya Nayak du Maharashtra a remporté le bronze avec un temps de 29,98 secondes.

Dans le 200m dos pour le groupe I des garçons, Utkarsh Santhosh Patil du Karnataka a remporté l’or avec un temps de 2:06.77 pour terminer devant Devansh Parmar du Gujarat qui était presque trois secondes plus lent avec un temps de 2:09.73 secondes et Nithik H du Tamil Nadu a terminé troisième avec un temps de 2: 10,66.

Les champions en titre du Karnataka ont vu une autre belle performance de Ridhima Veerendra Kumar au 200 m dos pour les filles du Groupe I. Elle a battu Sanjana Prabhugaonkar de Goa avec un temps de 2: 24,25 tandis que Sanjana a réussi un temps de 2: 25,90 pour se contenter de l’argent. Palak Joshi du Maharashtra a remporté le bronze avec un temps de 2: 27,15 secondes.

Alors qu’il ne restait plus qu’une journée d’action, le Karnataka a continué à mener le décompte des médailles avec un total de 62 médailles, dont 29 médailles d’or, 20 d’argent et 13 de bronze, tandis que le Maharashtra est deuxième avec un total de 32 médailles et Telangana a 16 médailles.

