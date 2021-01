Nina Parker et Justin Sylvester contrastent avec les émeutes du Capitole et les protestations du BLM

Washington DC a sombré dans le chaos mercredi 6 janvier lorsqu’une foule du président Donald TrumpLes partisans ont envahi le Capitole américain.

Selon Nouvelles NBC, quatre personnes étaient mortes, un nœud coulant avait été érigé à l’extérieur et au moins un engin explosif improvisé a été retrouvé sur le terrain.

Pour beaucoup, cela soulève la question: pourquoi la réponse de la police n’était-elle pas similaire à celle des manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière au Capitole? À DC et partout aux États-Unis, les manifestants se sont rassemblés tout au long de l’été pour protester pacifiquement contre la brutalité policière et l’injustice raciale, mais par CNN, ils ont été régulièrement accueillis avec des gaz lacrymogènes, des violences et des arrestations.

Pourquoi? Pour E! Nina Parker, la réponse est claire.

« Pour moi, je suis vraiment fatiguée de voir deux récits différents », a-t-elle déclaré aux coanimateurs. Justin Sylvester et Carissa Culiner le jeudi 7 janvier Pop du jour. « De toute évidence, Justin, vous manifestiez cet été. Vous étiez dans la rue. Et il y avait tellement de choses que nous discutions et voyions. Vous savez, Justin nous racontait comment il était sorti et protestait pacifiquement et comment ils étaient rencontré une masse et des gens ont été touchés par des balles en caoutchouc. Et puis je vois des gens entrer dans le Capitole. J’ai parlé à des gens qui sont à Washington, qui m’ont dit: ‘Fille, tu ne peux pas conduire d’une certaine manière , vous ne pouvez même pas passer une barrière pour prendre une photo et il y a littéralement des gens avec des armes à feu visant à vous dire de bouger. ‘ »