NINA Lucas et Seb Franklin vont se battre pour leur vie dans Coronation Street après avoir été sauvagement attaqués par le gang de Corey Brent.

L’assistant de café gothique et le constructeur – qui sont interprétés par les acteurs Mollie Gallagher et Harry Visinoni dans le feuilleton ITV – seront battus dans l’assaut qui rappelle l’attaque du monde réel contre Sophie Lancaster en 2007.

Sophie a été assassinée en 2007 après avoir été attaquée par un gang de voyous alors qu’elle se promenait dans un parc du Lancashire avec son petit ami.

Ses blessures causées par l’attaque non provoquée étaient si graves qu’elle est décédée à l’hôpital 13 jours plus tard, à l’âge de 20 ans.

Le savon travaille avec la Fondation Sophie Lancaster et la mère de Sophie, le Dr Sylvia Lancaster OBE sur le scénario.

Dans les épisodes dramatiques qui seront projetés début mai, Nina et Seb se promènent lorsque Corey et une bande de copains ivres, dont Kelly, coincent et aiguillonnent la paire.

Alors que Corey commence à lancer des insultes, Kelly se retrouve poussée par la foule et gifle Nina – commençant l’assaut brutal.

Seb et Nina se dépêchent alors que le gang le poursuit et ils se retrouvent soumis à une attaque non provoquée.

De retour dans la rue, les enterrements de vie de jeune fille et de garçon d’Abi et Kevin sont brusquement interrompus lorsque la police arrive avec des nouvelles de l’attaque.

Alors qu’Abi et Roy se précipitent à l’hôpital pour être avec Seb et Nina, la police lance une enquête pour savoir lequel du gang d’adolescents était responsable de l’agression vicieuse qui a laissé le jeune couple avec des blessures horribles.

L’histoire attirera les autres adolescents de la rue alors que Summer, Asha et Amy se retrouvent prises dans les suites en tant que témoins potentiels dans l’enquête policière.

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a déclaré: «La question de l’intolérance et de la haine envers les personnes de cultures et de sous-cultures différentes est sans doute plus pertinente aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été.

«Ce scénario incroyablement percutant, qui se concentre sur un acte de violence insensé, attirera des personnages de tous les coins de notre univers narratif et laissera, nous l’espérons, un message clair au public: tout le monde, quel que soit son apparence, comment ils s’habillent ou tout aspect de la façon dont ils vivent leur vie doivent être traités avec tolérance et respect.

«L’histoire se déroulera le reste de l’année et au-delà, avec de nombreux rebondissements, et sera déchirante et dramatique dans une égale mesure. À la fin, l’histoire verra un résultat optimiste émerger de l’attaque traumatique.

Le Dr Sylvia Lancaster OBE, Directrice générale de la Fondation Sophie Lancaster, a ajouté: «Je connais de première main les abus, le harcèlement et la violence dont souffrent les personnes alternatives.

«Les crimes de haine sont généralement dirigés contre des groupes déjà stigmatisés et minoritaires et Sophie a été agressée trois fois avant cette attaque finale, soutenue et brutale qui lui a coûté la vie – mais elle n’a jamais signalé les agressions précédentes.

«Coronation Street couvrant cette question signifie une somme énorme pour moi.









«Nous voulons que les personnes alternatives sachent qu’elles ne devraient pas supporter ces préjugés et cette intolérance, et elles devraient le signaler.

«Nous voulons que la communauté dans son ensemble apprécie vraiment l’horreur de cette violence et comprenne que la différence en elle-même n’est pas effrayante, elle fait simplement de nous tous ce que nous sommes.

«Nous utiliserons également cette plate-forme pour continuer à faire connaître le cas de Sophie auprès de la police et de la justice afin de nous assurer que les crimes de haine contre des personnes alternatives sont reconnus et traités avec le degré de gravité qu’ils méritent.»