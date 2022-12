Nina Lucas dans l’horreur de la noyade sous le regard impuissant de Roy Cropper dans Coronation Street

IL y aura un choc sur les pavés de Coronation Street cet hiver lorsque Nina Lucas fera un plongeon terrifiant.

Dans de nouvelles scènes du feuilleton ITV, Nina, jouée par la star de Dancing on Ice Mollie Gallagher, se retrouve en eaux profondes après une chute d’horreur.

Nina et Roy éprouvent des difficultés[/caption]

Roy sera obligé de changer de mode de vie en conséquence[/caption]

Roy s’arrange pour rencontrer sa nièce avec Asha et Brian pour la réunion du groupe de chauves-souris dans les bois tard dans la soirée.

Roy dit au trio qu’il déposera Evelyn chez un ami et qu’il les retrouvera ensuite dans les bois lorsqu’il aura terminé.

Cependant, alors que Brian et Nina reçoivent un message leur disant que le groupe de ce soir est annulé, ils se rendent compte qu’ils n’ont aucun moyen d’informer Roy du changement car il n’a pas de téléphone portable en raison de sa résistance à la technologie moderne.

Roy arrive dans les bois en croyant que la réunion se déroule toujours avec son thermos en remorque.

Il le laisse tomber dans la rivière alors que les trois autres décident qu’ils doivent se diriger vers les bois pour trouver Roy.

Ils repèrent sa voiture et partent bientôt à sa recherche au bord de la rivière où Nina repère son thermos tombé.

Elle est choquée quand elle le voit et craint le pire.

Alors qu’elle descend la rive, elle a des problèmes avec ses pieds et glisse, se cogne la tête et roule sur la rive et dans la rivière.

Alors qu’Asha et Nina regardent avec horreur, Brian court rapidement vers la banque où il tente de sauver une Nina boiteuse du bord de l’eau.

Parvenant à la libérer du liquide glacial, Asha appelle une ambulance.

Avec Nina à l’hôpital, Roy découvre son traumatisme et est dévasté.

Il se reproche abondamment d’avoir mis sa vie en danger.

Après avoir discuté avec Sam au café de l’importance des smartphones, Roy plonge dans le numérique et se rend en ville pour acheter un nouvel appareil.

Mais quand Asha et Nina lui donnent une leçon sur la façon de l’utiliser, Roy est déconcerté.

Roy a-t-il bien fait ?