Nina Dobrev et Shaun White sont fiancés : « RIP boyfriend »

Deux ans après sa retraite, Shaun White a réussi son plus grand tour à ce jour.

Le triple médaillé d’or olympique a annoncé mercredi ses fiançailles avec Nina Dobrev, ancienne de « The Vampire Diaries », après cinq ans de relation.

« Elle a dit OUI », a écrit White avec un Instagram carrousel de photos de la proposition pittoresque. Il a également partagé de jolis clichés sur son Histoire Instagram qualifiant la soirée de fin octobre de « meilleure nuit de ma vie ».

Dobrev a également publié un annonce de sa propre personne, en plaisantant, « RIP copain, bonjour fiancé » et en joignant quelques sélections du même lot de photos de fiançailles. Dans l’une d’elles, elle porte ses mains – dont une chargée de diamants, bien sûr – à sa bouche avec étonnement.

Ce regard de surprise était durement gagné, a déclaré White Vogue dans une interview publiée mercredi.

Le plan initial de White de faire sa demande en mariage pendant les vacances d’été du couple, a-t-il déclaré au média, a été déjoué lorsque Dobrev s’est blessée au genou dans un accident de moto tout-terrain . Plus tard, il a abandonné un projet coïncidant avec leur voyage prévu en novembre à Cape Town, en Afrique du Sud, parce que Dobrev semblait suspect – et il cherchait une véritable surprise.

White a donc élaboré son plan final, recrutant son publiciste pour envoyer à sa désormais fiancée une fausse invitation à un dîner d’affaires avec Anna Wintour au restaurant Golden Swan à New York. Dobrev a accepté.

« Il a rendu l’invitation si légitime », a déclaré Dobrev à Vogue. Quand elle est arrivée, elle a été choquée de trouver Shaun sous une arche de roses blanches.

« Je me suis figée et je l’ai regardé », a-t-elle déclaré au média, puis – comme un disque rayé – elle n’arrêtait pas de dire: « Non, non, non! »

Dobrev et White se sont rencontrés pour la première fois lors d’une brève rencontre aux Teen Choice Awards 2012, mais se sont officiellement connus plusieurs années plus tard lors d’un atelier en Floride organisé par le conférencier motivateur Tony Robbins. Ils ont officialisé leur relation en 2020.

Les deux se sont soutenus mutuellement pendant les confinements dus au COVID-19, a déclaré White. Personnes en 2021, Dobrev gardant l’athlète sur terre lors de sa dernière course olympique à Pékin.

« Nina est incroyable. Quelle influence sur ma vie », a-t-il déclaré. « Non seulement elle dirige sa propre série, son propre monde, les entreprises dans lesquelles elle est impliquée, les choses qu’elle produit, tout ce qui se passe. Elle me tient à ce même niveau élevé qu’il est si merveilleux d’avoir chez un partenaire.