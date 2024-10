Nina Dobrev et Shaun White sont fiancés ! Dans leur histoire de proposition Oh-So New York City

Shaun White a fait plusieurs projets différents à proposer à Nina Dobrev, mais ils ont continué à être contrecarrés. Le premier, pendant leurs vacances d’été, a été abandonné après que Nina se soit blessée au genou dans un accident de moto tout-terrain. Puis, il a pensé au début du mois de novembre, alors qu’ils étaient au Cap pour la cérémonie du prix Earthshot. Mais il pouvait dire que Nina pensée cela pourrait arriver en Afrique du Sud – parce que, eh bien, tous ses amis n’arrêtaient pas de lui demander si cela allait arriver. Et voici le problème avec Nina, dit Shaun : c’est une personne extrêmement organisée qui est rarement surprise, mais elle aime être surpris. Il fallait qu’il la surprenne.

White a donc décidé de proposer une semaine par ailleurs banale fin octobre. Il avait tout organisé : la date, le lieu (le restaurant The Golden Swan à New York), les fleurs, un photographe. Pendant des semaines, il a déplacé la future bague Lorraine Schwartz de cinq carats de Nina dans leur maison pour qu’elle ne la trouve pas – d’abord dans le coffre-fort, puis dans son tiroir à chaussettes, et finalement, tout au fond de la remise à outils. («Le garage ?» S’exclame Nina lorsque Shaun me révèle sa cachette. Il hausse les épaules : « J’étais comme, Elle ne vient pas ici. »)

Quelques jours avant qu’il ne lui pose la question, Nina lui a dit qu’elle ne se sentait pas bien. Elle voulait se reposer avant l’Afrique et ne voulait pas du tout sortir avant leur départ. Mais cette fois, il a refusé de reporter. Au lieu de cela, il a décidé de faire quelque chose de radical. Il a demandé à son publiciste d’envoyer à Nina une fausse invitation pour un CFDA intime.Vogue dîner avec Anna Wintour au Golden Swan à New York. Nina a accepté. « Il a rendu l’invitation si légitime », dit Nina en riant.