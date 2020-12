Nina Dobrev et Shaun White vient de marquer une étape majeure dans leur relation avec les chapeaux de Père Noël assortis.

le Journaux de vampire alun a été présenté dans son nouveau petit ami le 26 décembre Instagram diaporama. Sur une photo montrant plusieurs instantanés Polaroid, Nina et Shaun peuvent être vus balançant des chapeaux rouges et blancs du père Noël, ainsi que ce qui ressemble à un pyjama assorti.

Le snowboardeur a légendé le post Instagram, « Bonnes vacances à tous! »

Bien que Nina n’ait partagé aucune photo des célébrations de Noël du couple, elle a posté une photo sur Instagram d’elle et de Shaun plus tôt en décembre, où les deux avaient l’air de faire des bêtises. Ils ont également fait un voyage au parc national de Zion dans l’Utah, selon Shaun Instagram de lui et Nina perché sur une corniche rocheuse précaire.

En novembre, Shaun a amené Nina au dîner de Thanksgiving de sa famille.

« Je suis tellement reconnaissant d’être entouré de tant d’amour !! » Shaun a écrit dans un article publié le 27 novembre sur les réseaux sociaux. « Vieillir et voir ma famille continuer à grandir a été incroyable. J’espère que tout le monde a passé un merveilleux Thanksgiving! »