Nimrit Kaur-Shalin Bhanot se bat pour la “santé mentale”

Mercredi, Bigg Boss a émis le dernier avertissement à Shalin Bhanot pour avoir parlé en anglais malgré le rappel des règles à plusieurs reprises. Il a critiqué Tina Datta et d’autres candidats pour avoir posé des questions aux Golden Boys telles que ce qui se passe à l’extérieur de la maison et quelles sont les tendances sur leurs réseaux sociaux.

Tout le monde demandait aux Golden Boys à quoi ils ressemblaient à la télévision, Tina les a notamment interrogés sur la relation entre Soundarya et Gautam. À la fin de la réprimande, Bigg Boss a posé une grande question aux candidats pour savoir s’ils voulaient rester réels ou se changer selon les informations des nouveaux entrants.





Plus tard, Bigg Boss a demandé au capitaine Nimrit de classer tous les colocataires dans l’ordre de leur contribution et de leurs performances dans l’émission. Shiv Thakare a obtenu le rang numéro 1 tandis qu’Ankit Gupta obtient le 11e rang. Tous les concurrents ont eu la chance de collecter des rations dans l’ordre du classement en une minute. Nimrit avait le pouvoir de ramasser des articles dans l’épicerie des colocataires et de réclamer les articles restants dans la réserve. Pendant que le classement avait lieu, Priyanka Choudhary, Ankit Gupta, Archana Gautam, Shalin Bhanot et d’autres colocataires ont estimé que Nimrit était partiale et ont donné à ses amis un avantage sur les autres concurrents et ont changé ses critères pour un rang plus élevé.

Pendant la tâche, Nimrit et Shalin se disputent et Nimrit demande quel est son problème. Shalin a déclaré qu’il avait des problèmes mentaux et Nimrit pense que cela lui est indirectement adressé, car elle a déjà déclaré qu’elle était en dépression. Nimrit s’est mis en colère et dit comment Shalin peut se moquer de sa santé mentale et de sa dépression. Elle a crié et lui a crié dessus, Nimrit a dit que Shalin Bhanot n’existait pas pour elle.

Au milieu du chahut pour la ration, Shalin Bhanot et Tina Datta ont poursuivi leur conversation sur la façon dont leur équation est apparue à la télévision. Shalin était contrariée qu’il semble intéressé par Tina, mais elle n’a pas prêté attention à lui. Tous deux ont longuement discuté de la question et l’ont étreint de la manière la plus adorable.

Lire | Bigg Boss 16: Shekhar Suman dit “ce n’est pas mon travail de donner des éclaircissements” après que les fans l’ont critiqué pour avoir ignoré Shiv Thakare

Un autre incident qui a rendu cet épisode intéressant a été la réponse sauvage mais pertinente d’Ankit Gupta au capitaine Nimrit Kaur Ahluwalia. Lorsque le capitaine a utilisé son pouvoir pour placer le tueur silencieux de la maison à la 11e position, il a dit avec fureur, ‘c’est une grosse claque sur le visage de tout le monde si même après avoir été le moins impliqué, je suis toujours dans la maison après avoir été nommé dans le 9e la semaine. (Avec les contributions de l’IANS)