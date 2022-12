Nimrit Kaur dit que Sajid Khan “ne me donne pas assez de temps”, s’effondre après qu’Archana Gautam l’ait qualifiée de “faible”

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, le premier capitaine de la maison Nimrit Kaur Ahluwalia sera vu en train de s’effondrer et de pleurer inconsolablement après avoir été qualifié de “concurrent faible” par Archana Gautam.

Pour les non-initiés, Sumbul Touqeer, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC Stan et Tina Datta ont été nominés. Après être sortis de la zone d’activité, où la tâche avait lieu, Priyanka et Archana ont célébré qu’ils pouvaient enfin nommer Nimrit car elle était sauvée depuis quelques semaines. Ils l’ont même traitée de faible.

Dans une promo partagée par la chaîne Colors sur Instagram, on peut voir Nimrit avoir une dépression émotionnelle devant Shiv Thakare, Abdu Rozik, Mc Stan et Sajid Khan. On la voit également se plaindre à Sajid Khan de ne pas être là et de lui apporter son soutien quand elle en avait le plus besoin. Dans la vidéo, un Nimrit en larmes dit: “J’en ai marre d’être traité de candidat faible, allez tous vous faire foutre, je ne le suis pas, je suis irrité.” Sajid l’appelle “la dépression ki murat”.





Elle a dit: “Monsieur, je me sens mal, et dans la maison, je suis proche de Shiv et de vous et si je ne partage pas mes problèmes avec vous, alors à quoi ça sert. Il y a tellement de gens dans la maison qui viennent et commenter 50 choses différentes mais je les ai laissées tomber. “J’ai une plainte contre vous que vous n’avez pas assez de temps pour moi. Aaj principal shayad pehli baar aap ko haq se bol rahi hoon, jab mujhe zarurat thi aap kahan le.

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot a ouvert par erreur la porte de la salle de bain alors que Soundarya Sharma prenait une douche. Tout s’est passé quand Shiv Thakare a dit qu’il prendrait un bain, et Shalin Bhanot a dit qu’il prendrait une douche en premier. Sans le savoir, il ouvrit la salle de bain et réalisa que Soundarya prenait déjà une douche.

Tina Datta qui était déjà assise là a réagi après que Shalin ait ouvert la porte. Pendant que Shiv Thakare riait et racontait l’incident à Nimrit Kaur.

Pendant ce temps, l’actrice et politicienne Archana Gautam a été vue en train de discuter avec Priyanka qu’elle est attirée par Ankit. Archana et Priyanka étaient assis ensemble quand Ankit est passé de là et la première a fait un commentaire qu’elle souhaitait avoir quelqu’un comme l’acteur Udaariyaan dans sa vie.

Ankit a entendu leur conversation et a dit que s’ils avaient été ensemble, il se saoulerait tous les soirs. Archana lui dit : « Main bhi iske saath tharki (luxurieux) ho rakhi hoon ». Alors qu’Ankit quittait la pièce, Archana a partagé avec Priyanka qu’Ankit lui rappelait Christian Grey.

Elle a dit: “Isko dekh ke na mujhe woh waali image ki yaad aati hai, woh anglais waali. 50 Shades Of Grey. Aise he boss hota hai naa, mujhe iski yaad aati hai. Meri film préféré thi woh (En le voyant, je me souviens ce film, celui-là en anglais. 50 Shades of Grey. Il me rappelle le patron du film, c’était mon film préféré)”. (Avec les contributions de l’IANS)