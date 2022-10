Nimrit Kaur, d’autres deviennent nerveux après que Bigg Boss les ait mis au défi de réciter l’hymne BB

Mises à jour de Bigg Boss 16 jour 1 : Le premier jour de l’émission de téléréalité, Bigg Boss rompt la tradition des 15 ans. Selon la nouvelle promo partagée par Colors, les candidats ont été vus en train de profiter et de danser jusqu’à l’alarme de réveil. Cependant, leur plaisir est interrompu après que Bigg Boss a annoncé que ce serait la dernière alarme de réveil de la saison.

Comme nous le savons tous, Bigg Boss réveille ses concurrents en jouant une chanson à fort volume dans la maison. Cependant, cette fois, Bigg Boss conteste que les concurrents devront maintenant chanter un hymne, louant Bigg Boss. Quelques lignes d’une longue promesse disent : “Bigg Boss humari jaan, Bigg Boss humari shaan, Bigg Boss pe hum kurbaan hai.” Bigg Boss leur donne 5 minutes pour se souvenir de ces lignes, et les concurrents deviennent nerveux. Tous les membres de la maison récitent les lignes à haute voix, sauf Sajid Khan. Il a été vu debout et souriant aux autres concurrents.

Samedi, Salman a présenté tous les candidats, mais Sajid Khan a volé la vedette. Les internautes sont devenus furieux et ont commencé à critiquer la série lorsque le réalisateur est entré dans la maison. Ils étaient en colère que le réalisateur ait été invité à l’émission même s’il y a des allégations #MeToo contre lui. Dans l’épisode, Shehnaaz Gill a envoyé un message vidéo au réalisateur, qui n’a pas non plus été bien accueilli par les téléspectateurs.

L’un d’eux a écrit : « Arrêtez de favoriser #SajidKhan et de lui accorder un traitement spécial !! Il a beaucoup à expier. Donnez-lui la punition la plus sévère possible. Un autre a écrit : « J’adore #ShehnaazGiIl mais je la déteste de me soutenir aussi coupable #SajidKhan. Des gens comme Sajid devraient être derrière les barreaux. Ici, à Bollywood, il fait un spectacle et réalise ensuite un film. Dommage.

“Personnellement, je pense que @ColorsTV #BiggBoss16 ils ont obtenu #SajidKhan pour gagner un peu plus de publicité ou il y a du jhol, je ne pense pas que sajid soit candidat, mais voyons yeh toh waqt he batayega #SalmanKhan #SidNaaz #bhaijaan.” écrit un autre.