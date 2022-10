Nimrit Kaur Ahluwalia entre dans la ligne de mire

Bigg Boss 16 mises à jour du jour 1: Il semble que l’hôte Salman Khan avait raison, Bigg Boss est en feu et il apporte divers rebondissements le premier jour lui-même. Après avoir mis fin à la tradition du réveil matinal, le puissant Bigg Boss avertit le premier capitaine de la saison, Nimrit Kaur Ahluwalia, et d’autres colocataires de se faire virer de la capitainerie sur-le-champ.

Dans la nouvelle promo partagée par Colors, Nimrit et tous les autres colocataires ont été vus dans le salon. Bigg Boss les informe qu’un capitaine est responsable de s’assurer que ses ordres ne soient pas révoqués par les concurrents, et qu’ils doivent suivre consciencieusement ses instructions. Il ajoute en outre que désormais, s’il s’aperçoit que le capitaine n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités, il congédiera le capitaine sur-le-champ. Cette décision de Bigg Boss laisse les colocataires tendus.

Regardez la promo







Dans le premier épisode, la célèbre Chhoti Sardaarni Nimrit Kaur Ahluwalia a été nommée capitaine de la maison par Bigg Boss. Le puissant showrunner a confié à Nimrit la tâche d’attribuer des lits aux autres concurrents. Au début, Nimrit a essayé de remplir ses fonctions en étant flexible avec les autres candidats. Plus tard, Bigg Boss l’a appelée dans la salle des confessions et lui a demandé de changer sa stratégie, avant de la rétrograder de son poste de capitaine.

Plus tôt dans la journée, Bigg Boss annonce qu’il mettra fin à la dernière tradition d’alarme de réveil. Comme nous le savons tous, Bigg Boss réveille ses concurrents en jouant une chanson à fort volume dans la maison. Cependant, cette fois, Bigg Boss conteste que les concurrents devront maintenant chanter un hymne, louant Bigg Boss. Quelques lignes d’une longue promesse disent : “Bigg Boss humari jaan, Bigg Boss humari shaan, Bigg Boss pe hum kurbaan hai.” Bigg Boss leur donne 5 minutes pour se souvenir de ces lignes, et les concurrents deviennent nerveux. Tous les membres de la maison récitent les lignes à haute voix, sauf Sajid Khan. Il a été vu debout et souriant aux autres concurrents.