Nimrit Kaur Ahluwalia de retour à Choti Sardaarrni ? Quatre divas de la télévision qui ont fait de longs passages dans des émissions

Selon les rapports, le concurrent de Bigg Boss 16, Nimrit Kaur Ahluwalia, pourrait être vu dans la nouvelle saison de Choti Sardaarrni. Les créateurs prévoient de commencer une nouvelle saison de l’émission. Nimrit Kaur Ahluwalia a joué le rôle dans la première saison d’une jeune femme enceinte qui épouse un veuf. Elle a fait un excellent travail. Reste à savoir si elle reviendra. Jetons un coup d’œil à certaines actrices de télévision qui sont restées le visage d’une émission pendant plus de trois à quatre ans dans un passé récent.

Erica Fernandes

L’actrice a fait des débuts fracassants à la télévision avec son émission Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi. C’est de loin l’une des émissions les plus acclamées de la télévision indienne. La première saison a commencé en 2016 et s’est poursuivie jusqu’en août 2017. Voyant l’immense amour, les créateurs l’ont enchaîné avec une petite saison. Shaheer Sheikh a été montré comme mari au foyer dans cette phase. Cela a duré quelques mois. Erica Fernandes et Shaheer Sheikh se sont à nouveau réunis pour la troisième saison en 2021. Mais les fans n’ont pas aimé le scénario. Ils ont également estimé que la chimie manquait.

Shivangi Joshi

Shivangi Joshi a joué le rôle de Naira dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai pendant cinq longues années. Le personnage de l’actrice a vu tout un arc d’un adolescent rebelle à une jeune femme follement amoureuse et la femme de Kartik. L’actrice a livré une performance mémorable et le personnage restera à jamais frais dans les esprits. Shivangi Joshi n’a pas connu un succès similaire avec Balika Vadhu 2.

Rubina Dilaik

Rubina Dilaik a joué Soumya sur Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki pendant plus de six ans. Personne ne voulait jouer le rôle d’un transgenre qui tombe amoureux d’un homme d’un foyer traditionnel punjabi. Rubina Dilaik a parcouru le chemin invaincu et en est ressortie brillante. Il est considéré comme l’une des meilleures performances de ces derniers temps.

Devoleena Bhattacharjee

Devoleena Bhattacharjee a également joué Gopi Bahu sur Saath Nibhaana Saathiya pendant cinq ans. Elle a fait une apparition dans la saison de retour de l’émission.