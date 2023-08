N’importe quelle ligue de club à prendre

La saison dernière, Napoli a stupéfié tout aperçu de la saison de Serie A en levant le Scudetto. Cette saison, tout le monde peut deviner qui remportera l’élite italienne. La ligue a produit un champion différent lors de chacune des quatre dernières campagnes après une décennie de domination de la Juventus. Plusieurs clubs pourraient faire pression pour le titre, et cela commence le premier jour du week-end prochain.

Naples défend un titre, mais ce n’est pas le favori

Les champions en titre Napoli devront faire face à une tâche difficile en essayant de conserver leur couronne sous le nouveau manager Rudi Garcia. Des départs clés comme Kim Min-jae ont affaibli l’équipe. Pourtant, des stars comme Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont toujours à bord. Par conséquent, Napoli reste un prétendant à répéter. Garcia doit rapidement mettre en œuvre sa tactique et son style pour maintenir Napoli dans la course au titre.

L’Inter Milan est déterminé à faire amende honorable après avoir échoué lors de chacune des deux dernières saisons. De nouvelles recrues comme Davide Frattesi et Marcus Thuram ont renforcé l’équipe, mais perdre Andre Onana est un coup dur. L’avenir de Romelu Lukaku est très incertain. L’Inter doit compter sur Lautaro Martinez pour retrouver sa meilleure forme devant. L’Inter est le meilleur candidat pour pousser Napoli cette saison. La manager Simone Inzaghi est sous pression pour lancer un défi Scudetto.

L’AC Milan a beaucoup investi cet été pour corriger la décevante défense du titre de la saison dernière. Des ajouts de haut niveau comme Christian Pulisic et Yunus Musah ont au San Siro. Milan possède une équipe profonde débordant de jeunes talents. Il est en position de force pour concourir à nouveau pour la couronne de Serie A sous Stefano Pioli.

La quatrième place offre le meilleur aperçu de la prochaine saison de Serie A

La course à la place finale en Ligue des champions s’annonce féroce. Juventus perdu des vétérans clés comme Giorgio Chiellini et Paulo Dybala, mais de nouveaux arrivants comme Timothy Weah pourraient fournir une étincelle. Cependant, des points d’interrogation subsistent autour de l’avenir de Dusan Vlahovic à l’avant. S’il reste, la Juve a suffisamment de qualité pour terminer dans le top quatre sous Massimiliano Allegri. Latium comptera beaucoup sur l’attaquant Ciro Immobile pour marquer les buts avec le départ de Sergej Milinkovic-Savic. Le sens tactique de Maurizio Sarri en fait un danger, en particulier avec des ajouts astucieux comme Daichi Kamada qui renforce l’équipe.

Jose Mourinho est dans la dernière année de sa AS Rome contrat et a besoin d’un top quatre pour rester dans la capitale. Mais un manque d’investissement estival a laissé l’équipe plus faible et trop dépendante des objectifs de Tammy Abraham. Atalante ne peut être exclu après avoir recruté des talents prometteurs comme El Bilal Touré à l’avant, mais perdre une star comme Rasmus Hojlund est un coup dur. Gian Piero Gasperini les aura organisés et difficiles à battre comme toujours.

Candidats à la relégation

En bas, des équipes nouvellement promues comme Frosinone, Gênes et Cagliari font face à une bataille monumentale pour éviter la relégation. Les clubs en difficulté de la saison dernière, Spezia et Lecce, risquent d’être entraînés dans la lutte de survie s’ils ne commencent pas la saison en force. Ce devrait être un combat tendu pour rester en Serie A jusqu’au bout. Pendant ce temps, des clubs comme la Fiorentina, Bologne, Sassuolo, Monza, Turin, Udinese et Empoli devraient avoir suffisamment de talent pour éviter de tomber dans la boue de la relégation, mais sont encore bien loin de pouvoir pousser pour les places européennes.

La campagne de Serie A 2023-24 a tous les ingrédients d’une saison inoubliable. Avec les clubs milanais qui cherchent à détrôner Naples et les géants historiques de la Juventus, de l’AS Roma et de la Lazio désireux de rejoindre la conversation sur le titre, la course au Scudetto est presque impossible à prévoir. Ajoutez les batailles toujours dramatiques pour se qualifier pour l’Europe et éviter la relégation, et les fans sont dans neuf mois passionnants d’action calcio.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT