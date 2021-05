«  N’importe quel supporter l’aurait fait  »: l’ex-pro Carragher soutient la manifestation de United malgré les informations faisant état de «  graves affrontements avec la police  » (VIDEO)

Carragher n’a pas traditionnellement été vu sous un jour très positif par les fidèles de Manchester United pendant une grande partie de sa carrière de joueur et de radiodiffusion, mais l’ancien demi-centre emblématique de Liverpool a jeté son poids considérable derrière la manifestation devant le célèbre stade avant dimanche. match avec Liverpool.

Le match a été reporté une heure après l’heure prévue du coup d’envoi à la suite d’une manifestation massive de supporters protestant contre la propriété du club par la famille américaine Glazer à l’extérieur du stade, se poursuivant dans l’arène avec des centaines de supporters envahissant le terrain, dont certains étaient vu pour enflammer des fusées éclairantes.

Malgré le mécontentement de la base de fans qui a finalement provoqué l’annulation du match le plus célèbre du football anglais, Carragher a été catégorique en soutenant les droits de la base de fans en colère à faire connaître leurs sentiments.

« Ne nous disons pas pourquoi cela a été fait, » dit-il en parlant sur Sky Sports.

« Tous les autres partisans dans cette position l’auraient fait. Il y aura toujours quelques idiots. Mais n’oublions pas la raison principale pour laquelle ils ont fait cela.«

Ceux « idiots« à qui Carragher se réfère générera probablement plus de quelques pouces de colonne dans les heures et les jours à venir.

Il a été rapporté qu’une minorité de supporters manifestants a engagé la police dans ce qui a été décrit comme « violents affrontements« , avec un policier vu à l’émission Sky Sports avec une coupure près de l’œil gauche et du sang coulant sur sa joue.

Dans un autre communiqué, la police du Grand Manchester a déclaré que trois policiers avaient été blessés dans des affrontements avec des partisans de United – un ayant été attaqué avec une bouteille en verre et exigeant « traitement hospitalier d’urgence« .

« Ceux qui se trouvaient dans le stade ont été expulsés par des officiers, mais à l’extérieur, sur le parvis, l’hostilité a augmenté, avec des bouteilles et des barrières jetées sur des officiers et des chevaux., « la déclaration lue. »Deux policiers ont été blessés, un policier ayant été attaqué avec une bouteille et ayant subi une coupure importante au visage, nécessitant des soins d’urgence à l’hôpital.

« La situation augmentant en hostilité, des officiers supplémentaires ont dû être déployés et des officiers des forces voisines ont dû être recrutés pour aider les officiers du Grand Manchester.. «

Le gendarme en chef Russ Jackson, de l’autorité, a ajouté sa voix à la question, affirmant qu’il comprenait les fans. « la passion« tout en avertissant que de nombreux manifestants n’avaient aucune intention de manifester pacifiquement.

« Nous comprenons la passion de nombreux supporters pour leur équipe et nous respectons pleinement le droit de manifester pacifiquement», a déclaré Jackson.Des plans étaient en place pour garantir que cela se produirait en toute sécurité, mais il est vite devenu évident que de nombreuses personnes présentes n’avaient pas l’intention de le faire pacifiquement.

« Les actions de ceux-ci aujourd’hui nous ont obligés à recruter des officiers des services de police de première ligne et à appeler le soutien des forces voisines pour éviter que le désordre ne s’aggrave. À différents endroits, des bouteilles et des barrières ont été jetées, des officiers ont été agressés et des gens ont escaladé la structure du stade, créant des risques pour eux-mêmes et pour les officiers.«

La déclaration a également frappé la centaine de fans qu’ils ont dit « agressif et antagoniste«envers la police et le personnel de sécurité, plusieurs employés de United étant contraints de s’enfermer dans des bureaux pour leur propre sécurité.

Selon des informations provenant de l’intérieur ou autour du stade – et à l’hôtel Lowry, qui a également vu des scènes de troubles – la majorité des manifestants et des manifestants étaient entièrement pacifiques. Mais comme c’est souvent le cas dans les cas de manifestations de masse, les actions des cinq pour cent semblent avoir entièrement sapé celles des 95 pour cent.