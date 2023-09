« N’importe quel jour, je peux être aussi performant que n’importe quel autre concurrent » : Tejaswin Shankar confiant avant les Jeux asiatiques

Pour Tejaswin Shankar, les prochains Jeux asiatiques à Hangzhou, qui devraient débuter samedi, sont l’occasion de promouvoir Decathlon et de concentrer l’événement d’athlétisme en Inde. Pour l’athlète de 24 ans, qui détient déjà le record national de saut en hauteur et qui a également remporté la médaille de bronze en saut en hauteur aux Jeux du Commonwealth l’année dernière, la décision de passer chez Decathlon s’est avérée fructueuse.

Lors de sa deuxième compétition en tant que décathlète, Tejaswin a marqué 7 648 points lors de la compétition Jim Click Shootout en Arizona, aux États-Unis, ratant de 10 points le record national de Bharatinder Singh de 2011. Ce score lui a également permis de franchir la barre des 7 500 points nécessaire pour assurer une place aux Jeux asiatiques. Après sa performance exceptionnelle en Arizona, Tejaswin a participé à deux autres épreuves de décathlon : le 62e championnat national d’athlétisme senior inter-États et, plus récemment, les championnats asiatiques d’athlétisme. Désormais, avant sa plus grande compétition à ce jour, Tejaswin se concentre sur le sport et non sur la compétition.

Dans une conversation franche, l’athlète de l’Inspire Institute of Sport (IIS) a parlé de son état d’esprit avant les Jeux asiatiques de Hangzhou et de la façon dont il cherche à faire face à la pression des attentes.

« J’ai l’impression que les médailles, les concurrents, les statistiques sont tous des sujets de préoccupation pour les analystes », a déclaré Tejaswin. « En tant qu’athlète, la seule chose qui me préoccupe, c’est le sport. Tout peut arriver un jour donné. Parce que si l’on se fie aux statistiques, l’année dernière, je n’avais aucune chance, premièrement, même de me rendre aux Jeux du Commonwealth et, deuxièmement, d’y décrocher une médaille. Donc, pour moi, aux Jeux asiatiques, l’objectif principal est d’essayer de recréer ce que j’ai fait aux Jeux du Commonwealth. Parce que l’expérience a été vraiment bonne », a déclaré Tejaswin.

De plus, à quelques jours du début du tournoi, Tejaswin souhaite se concentrer sur lui-même plutôt que de se soucier des résultats. Il croit que s’il fait de son mieux n’importe quel jour, il peut obtenir les résultats souhaités.

«Je veux retrouver ce sentiment d’y aller et de concourir au mieux de mes capacités sans me soucier de ce qui peut arriver ou ne pas arriver. J’ai deux jours entiers à m’inquiéter de la compétition où je vais y réfléchir continuellement pendant 48 heures. Moins je pense aux concurrents désormais, moins je m’inquiète des résultats. Je pense que c’est la meilleure approche. Je sais que si je suis capable de me présenter ce jour-là, je suis aussi compétitif, voire meilleur, que n’importe quel autre concurrent dans ce domaine. Mon seul objectif est d’aller m’exprimer au mieux de mes capacités », a-t-il déclaré.

Mais participer à un décathlon n’est pas une tâche facile. Il s’agit d’une compétition épuisante comprenant 10 épreuves : 100 m, saut en longueur, saut en hauteur, lancer du poids et 400 m le premier jour, suivis du 110 m haies, du lancer du disque, du saut à la perche, du javelot et du 1 500 m le deuxième jour.

Pour concourir au plus haut niveau lors de l’événement, Tejaswin a dû travailler sur sa forme physique, son endurance et ses capacités d’endurance, tout en maintenant un programme alimentaire rigoureux. Son séjour à l’IIS s’est avéré utile à cet égard, lui donnant une orientation appropriée pour maintenir son niveau de forme physique général.

« Avant les Championnats d’Asie, lorsque j’étais à IIS, j’ai pu passer plusieurs tests physiques et ils m’ont guidé sur la façon d’améliorer mes capacités physiques pour me préparer aux championnats majeurs. J’avais également des déséquilibres physiques et ils m’ont guidé sur la façon dont je peux améliorer mon alimentation sur le plan nutritionnel », a déclaré Tejaswin.

« Toutes ces choses font vraiment une grande différence avant les championnats majeurs car à ce stade, nous nous battons pour ces petites marges. Par conséquent, le temps passé à IIS m’a vraiment aidé à canaliser ces paramètres physiologiques physiques et m’a aidé à changer le cours de mon entraînement et à me préparer pour les Jeux asiatiques afin de m’assurer que j’ai tout ce dont j’ai besoin pour obtenir ce 1 % supplémentaire d’une rééducation nutritionnelle. , et exercer des points de vue », a-t-il ajouté.

En juillet de cette année, Tejaswin a fait des débuts éclatants aux Championnats asiatiques d’athlétisme à Bangkok, en Thaïlande, en remportant la médaille de bronze, remportant ainsi sa première médaille internationale dans cette épreuve, avec un score de 7 527 points. Il pense qu’il aurait pu obtenir un meilleur score, mais les conditions météorologiques et le court intervalle de trois semaines entre les championnats inter-États et l’athlétisme asiatique l’ont empêché d’être à son meilleur lors des compétitions du premier jour.

« Les épreuves du premier jour sont vraiment adaptées à mon physique. Je n’ai pas pu rendre justice à ces événements, d’après mon analyse, en raison de la météo et des intervalles courts », a-t-il déclaré.

Mais maintenant, Tejaswin estime que la décision de laisser passer les Championnats du monde d’athlétisme, ainsi que la décision de s’entraîner dans des conditions humides en Inde, l’ont bien préparé pour les prochains Jeux asiatiques.

« A l’approche des Jeux Asiatiques, parce que j’ai pu me priver de compétitions, j’ai retrouvé le sentiment émotionnel de vouloir concourir. Je pense que cela fera une grande différence dans mon score de la première journée », a déclaré Tejaswin.

« La meilleure décision que j’ai pu prendre a été de rester à Delhi et de m’entraîner ici car la météo est très similaire à celle de Hangzhou. Nous sommes fin septembre et il fait encore 30-35 degrés et 90 pour cent d’humidité. Cela m’a vraiment aidé à me canaliser et à me préparer à ce qui m’attend, car j’ai passé du temps à m’entraîner dans cet environnement au cours des 3-4 derniers mois », a-t-il déclaré.

Mais participer à un décathlon dans la chaleur de Hangzhou sera un tout nouveau défi, et Tejaswin pense donc qu’il doit avoir une nutrition et une hydratation adéquates. Il exprime sa gratitude à l’IIS pour lui avoir également apporté son soutien dans ces domaines.

«Quand j’étais chez IIS, mon nutritionniste m’a vraiment aidé avec la périodisation de la façon dont je dois administrer la nourriture. Il m’a guidé sur ce que je devais manger pendant les compétitions ou avant les compétitions. Il m’a aidé avec le tableau nutritionnel que j’ai pu suivre depuis trois ou quatre mois et je constate déjà de gros retours. Je peux également aller m’entraîner sans me sentir ballonné ni avoir trop mangé. Je me sens fort, je suis plein d’énergie et je suis capable de m’entraîner à un niveau élevé », a-t-il déclaré.

En vue d’un podium, Tejaswin, devenu le visage du décathlon en Inde, espère pouvoir inspirer d’autres athlètes à se diriger vers l’événement.

« Je suis heureux qu’un événement comme le décathlon reçoive l’attention qu’il mérite car c’est certainement l’un des événements les plus difficiles en athlétisme. Nous avons de bons athlètes de décathlon en Inde qui n’ont pas réussi à obtenir la reconnaissance qu’ils méritent. Ce n’est pas un sport sous-représenté, mais il n’a pas reçu sa juste part d’attention. Je suis vraiment heureux que, grâce à moi, nous puissions, espérons-le, mettre en valeur cet événement », a-t-il conclu.

