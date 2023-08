Nimona Creator sur Netflix Film

ND Stevenson est toujours en cours de traitement. Environ deux semaines après la sortie de Nimonal’animé fonctionnalité basé sur le webcomic qu’il a écrit à l’université, Stevenson et moi avons pu discuter du voyage qui Nimona a été pendant près d’une décennie. Ne pas se contenter de passer d’une page à l’autremais aller de studio en studio, et comment Stevenson pense à la narration maintenant par rapport à alors.

« Cela ne semble toujours pas tout à fait réel », a-t-il déclaré au début de l’interview. Si peu d’adaptations sont faites, et encore moins de ces adaptations sont bonnes. « Vous devez protéger un peu votre cœur », a-t-il expliqué. « J’espérais le meilleur, je m’attendais au pire. » Avec tout ce qui est arrivé à Nimonacela semblait être une décision intelligente.

Stevenson a commencé à écrire le Nimona webcomique pour un devoir universitaire quand il était étudiant en 2012. Ce fut un énorme succès, et les illustrations ont ensuite été rassemblés dans un roman graphique en 2014. Ensuite, les options de film sont venues frapper. Blue Sky Studios, le même endroit qui a fait Âge de glace et Épique, a commencé à travailler sur une adaptation. Lorsque Blue Sky a été racheté par Disney en 2019, Chez Nimona l’avenir était dans les airs—les thèmes exprès queer de l’histoire n’étaient pas exactement ce pour quoi Disney était connu. Et puis, même si les animateurs sl’aide qu’ils avaient presque achevée le film, Nimona a été mis de côté sans ménagement. Ouand Annapurna et Netflix se sont mobilisés pour terminer le travail sur Nimona, Stevenson ne s’est pas laissé berner par ses espoirs. Il avait l’impression de « se préparer au prochain rebondissement de l’intrigue ».

Mais maintenant, Nimona est sorti, c’est merveilleux, et Stevenson essaie de comprendre comment réagir à sa taille, au nombre de personnes qui l’ont vu, et qui va le voir ensuite. Les gens viennent le voir pour discuter le filmmais il dit que c’est surréaliste—« J’ai protégé cette petite partie de mon cœur pendant si longtemps”—parler de Nimona J’aime ça’une vraie chose.

« Tout cela n’est que le meilleur résultat absolu, wpoule [getting this film made] n’était à aucun moment une garantie et les chances que cela se produise étaient vraiment faibles », a-t-il déclaré. « Nimona est quelque chose de vraiment spécial et quelque chose de vraiment spécial s’est passé ici. Et j’essaie juste d’enregistrer ça parce que je veux me souvenir de tout. Je ne peux même pas décrire à quel point cela a été profond.

Il ajouta, « Chaque fois que je le vois, quelque chose de nouveau me frappe au visage. » En rencontrant des fans et en leur parlant de Nimona, Stevenson repartira souvent avec une nouvelle interprétation du film. Et cela vient en grande partie de la façon dont la bande dessinée originale continue de résonner auprès des gens aujourd’hui. « Une chose qui m’a vraiment frappé, c’est la façon dont les gens parlent de la façon dont Nimona [the comic] était leur réveil, ou que cela les a aidés à comprendre des choses sur leur propre sexe.

Stevenson est un homme trans, mais quand il écrivait Nimona, il explorait encore sa propre identité. « Je savais [Nimona] était un commentaire sur le genre. Je ne savais pas que je faisais ce commentaire sur le genre. Mais c’était quelque chose qui était reconnu par les gens qui s’y reconnaissaient. Pour Stevenson, Nimonaet vraiment tout leur travail, notamment la bande dessinée Les bûcherons et la série Netflix She-Ra et les princesses du pouvoir, « ces histoires ont été ma propre façon de m’explorer. Je ressentais ces identités dans la fiction. Le sous-texte implique que je savais ce que je faisais… l’appeler sous-texte est généreux, car cela implique que je faisais tout cela exprès. vraiment, vraiment pas assemblé.”

Maintenant, il peut voir comment son travail, qui est sorti d’un « lieu de douleur et de détresse émotionnelle », est devenu une puissante métaphore de l’homosexualité. La fin du film et de la bande dessinée est pleine d’espoir, mais le film est beaucoup moins ambigu à ce sujet. La bande dessinée devait à l’origine se terminer de manière beaucoup plus sombre.

Il a changé « pour deux raisons. La première, c’est que j’ai raconté la fin à ma sœur et qu’elle a menacé de ne plus jamais me parler si je ne la changeais pas. Et deuxièmement, je commençais aussi à arriver à l’endroit, personnellement, où j’étais capable d’écouter et de dire, ‘tu as raison.’ La fin que j’avais prévue ne m’a pas plu depuis un moment. Je pense que la fin que j’avais prévue était une incapacité pour moi d’imaginer une issue heureuse pour moi-même.

Mais, a déclaré Stevenson, au cours de l’écriture de la bande dessinée, ils ont pu imaginer à quoi pourrait ressembler une fin heureuse. Cela était dû en partie aux fans et à la communauté de lecteurs qui soutenaient Nimona. S’ils encourageaient Nimona—dans toutes les formes désordonnées, imparfaites et désastreuses qu’elle a prises –qu’est-ce qui les empêchait d’encourager Stevenson aussi?

« Je voulais garder cette obscurité et cette colère », a déclaré Stevenson, « mais au fil des ans, j’ai réalisé que s’il est facile d’être cruel envers soi-même, il est beaucoup plus difficile d’être cruel envers les autres gens. » Au fil de son récit, Nimona était devenu une bande dessinée qui allait bien au-delà des limites de Stevenson juste pour comprendre sa merde. C’est devenu représentant. Cela signifiait quelque chose pour les autres. Être lui-même sans espoir était autorisé, mais il estimait que ce n’était pas juste, et même pas la bonne histoire, de dire qu’« il n’y a pas de fin heureuse pour Nimonasurtout quand le public se voit, peut-être pour la première fois, représenté dans ce personnage.

La fin de Nimona le comique c’est triste, mais jeCe n’est pas sans espoir, comme Stevenson l’avait initialement prévu. Et le film va encore plus loin. Il s’adresse à un plus jeune public, et compte tenu de la politique de 2023, et ce que Stevenson a appris sur lui-même, il pensait « qu’il serait irresponsable de présenter une fin sans espoir. Par rapport à la bande dessinée, ce qui je pense était plein d’espoir à sa manière, Je pense que le film adopte une position beaucoup plus agressive avec cet espoir radical, cet amour et cette acceptation.

Il a décrit la bande dessinée et le film comme étant en conversation l’un avec l’autre. Les deux embrassent le désordre et l’obscurité, mais sont également des exemples clairs de l’endroit où se trouvait Stevenson lorsqu’il réalisait ou aidait à développer les deux histoires. Il a dit qu’il se sent chanceux d’avoir eu une telle voix avec le film, et alors qu’il aimait comment ça s’est passé, il y a quelque chose dans la bande dessinée—ils mouvements audacieux, ille désordre, son ambiguïté, qu’il trouve « vraiment cool ».

Image: Netflix

Stevenson rappelé que certaines personnes étaient « frustrées » par la fin de la bande dessinée. Il a dit qu’il comprend, mais “la frustration est le point. Je veux que tu te fâches. Je veux que vous vous demandiez ce qui se passera ensuite. De cette façon, vous pouvez faire partie des messines.

Stevenson a déclaré: «Je pense qu’il y a quelque chose à dire pour la narration qui est ambiguë. Où il n’y a pas de réponse claire. Je ne pense pas que chaque histoire queer doive être pleine d’espoir ou même édifiante. Je pense que cela dépend vraiment. Il est devenu animé alors qu’il parlait de la façon dont ces histoires—tous les histoire étranges—sont en flux ; créés en conversation et en opposition les uns aux autres, « créés avec le monde et avec le temps qui passe ». Ces histoires « continuent de changer et de grandir comme j’ai changé et grandi, comme nous l’avons tous fait ».

Les histoires queer, même les histoires queer qui sont racontées en sous-texte, sont souvent obligées d’être défini comme histoires étranges. Ils ont doit être mis dans la boîte. Ils ont ça doit être un certain genre d’histoire queer. Mais c’est un mauvais service aux créateurs queer autant qu’aux histoires queer. Aucune histoire n’est rien de plus ou de moins qu’une histoire. C’est tout simplement, comme nous le sommes tous. Très souvent, nous généralisons des choses comme le genre, la présentation et la transition afin de rendre les choses propres et confortables, mais la vérité est beaucoup plus vaste, désordonnée et difficile à définir.

Stevenson a décrit pourquoi il est attiré par les fins ambiguës, tout comme sa réponse à sa transition : tQuelle que soit sa présentation, il a été lui-même tout le temps, même s’il a repoussé les limites et essayé de répondre aux questions sur qui il était. « J’ai l’impression de ne pas savoir que ce moi est plus moi que n’importe quel autre aspect que j’ai jamais vu. Mais c’est ce qui semble juste, en ce moment. De la même manière que Nimona est comme ‘C’est qui je suis aujourd’hui,‘ so suis-je. Toute histoire qui [resists definitions] comme si c’était quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer.

Je lui ai demandé s’il reviendrait Nimona dans n’importe quel format. « Si je revenir à la bande dessinée, je veux le faire pour les bonnes raisons », a-t-il expliqué. « L’intrigue a toujours été accessoire aux relations des personnages. L’histoire tourne autour de l’émotion et des relations entre les personnages et l’arc de Stroy est l’arc du personnage. Il expliqua que le simple fait de vouloir passer du temps avec ces personnages n’est pas une raison suffisante pour qu’il revienne, et que, d’une certaine manière, le film lui a permis de passer du temps avec ces personnages, avec ce monde, un peu plus longtemps.

« J’ai parlé de ce à quoi ressemblerait une suite de film », a-t-il déclaré, excité. « J’ai eu une conversation incroyable avec [Nimona star] Eugene Lee Yang à propos de la trame de fond de Goldenloin et à quoi ressemblerait son histoire. Je peux voir tellement de façons que j’irais. Il y a une raison de raconter cette histoire. J’adorerais ça. Je pense que ce serait vraiment, vraiment cool. Une suite au film serait géniale. C’est quelque chose que je ressens en ce moment. » Mais, a-t-il dit, il n’a « absolument aucune idée si cela arriverait un jour ».

Image: Netflix

Souvent, mettre fin à des choses, même vos propres histoires, est également difficile pour le public. Les gens aimeraient probablement voir plus de Goldenloin—ils aimeraient probablement voir plus de Nimona et plus de Boldheart aussi. Et avec la fin du film, il reste tellement de choses sans réponse. Mais Stevenson, tout comme avec l’ambiguïté de la bande dessinée, a déclaré qu’il aime ça aussi, du moins en ce qui concerne les histoires qu’il souhaite raconter. « Les bonnes histoires répondent à une question », a-t-il expliqué, « et les bonnes histoires laissent certaines de ces questions répondues. Je veux laisser des questions aux gens.

Stevenson semble chercher un moyen de définir sa voix dans un monde qui semble résister activement à l’absence de frontières—la chose même qu’il incarne, à la fois en tant que personne trans et en tant qu’artiste qui se complaît dans l’ambiguïté et le désordre. Il ne veut pas coudre toutes ses histoires ; il veut laisser des bords bruts. Il veut laisser des questions. « Nous sommes tous, à notre manière, une question sans réponse. Je pense que beaucoup d’entre nous ressentent cela, et je veux raconter des histoires à ce sujet.

Nimona est maintenant streaming sur Netflix.

