Nima Denzongpa obtient une prolongation, Fanaa Ishq Main Marjawan de Zain Imam-Reem Shaikh sera mis en ligne, Pisachini sera retardé?

L’émission Nima Denzongpa de Surabhi Das va bénéficier d’une prolongation de trois mois. Iqbal Khan, qui jouait Virat dans la série, a démissionné il y a quelque temps. Il joue le rôle principal dans Na Umr Ki Seema Ho de Star Bharat, qui met en vedette Rachana Mistry dans le rôle de sa principale dame. L’actrice a confirmé qu’ils tournaient quotidiennement pour le spectacle, et personne n’a mentionné quoi que ce soit à propos du spectacle qui se termine bientôt. Nima Denzongpa avait fait sensation lors du lancement de la promo. C’était les luttes d’une femme du nord-est de Mumbai où elle fait face à la discrimination. Lentement, c’est devenu un drame saas-bahu avec un message central inexistant.

Tout le monde pensait que Nima Denzongpa finirait et que Pisachini prendrait sa place. Mais ce n’est pas le cas. Pisachini, une émission de 100 épisodes de Shakuntalam Films, remplacera Fanaa – Ishq Main Marjawan. Les fans de l’émission de Zain Imam et Reem Shaikh s’attendaient à de bonnes nouvelles et c’est le développement apparent.

#SuperExclusif #CouleursTvle spectacle #NimaDenzongpa susceptible de prendre le créneau de 22h30 à partir du 8 août. #Fanaa – IMMJ est susceptible de passer à la plateforme en ligne ‘VOOT’ !!@GossipsTv @TheBajaoMan pic.twitter.com/ReytQfkC42 GossipsTv OFFICIEL (GTv) (@GossipsTv) 19 juillet 2022

Alors que la première saison d’ Ishq Main Marjawan a été un succès à la télévision, la seconde avec Helly Shah – Rradhul Sudhir et Vishal Vashishtha est passée en ligne à de faibles notes. La même chose se produit avec la troisième saison de l’émission. Pisachini viendra à partir du 8 août 2022 avec Nyra Banerjee comme première dame. Arjit Taneja, Jiya Shankar et Harsh Rajput font également partie de la distribution principale. Les mauvaises notes de Spy Bahu ont également conduit à dire que l’émission ne sera pas diffusée, mais nous supposons que ce n’est pas le cas.