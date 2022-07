Nima Denzongpa bientôt hors antenne ? Surabhi Das brise le silence

Nima Denzongpa de Colors TV a été créée en août de l’année dernière. Le spectacle met en vedette Surabhi Das et Iqbal Khan dans les rôles principaux, et il a gardé le public accroché avec des rebondissements intéressants. Cependant, il a été rapporté que l’émission serait bientôt interrompue. Colors TV a récemment révélé que leur nouvelle émission Pishachini sera présentée en première le 8 août et sera diffusée à 22 heures. Ainsi, le public a pensé que les informations selon lesquelles Nima Denzongpa n’était plus à l’antenne étaient vraies.

Cependant, récemment, alors qu’il parlait aux forums indiens, Surabhi Das s’est ouvert sur les rapports. Elle a déclaré: “Pour autant que je sache, l’émission n’est pas diffusée. Nous tournons en continu et il n’y a aucune nouvelle de la chaîne ou de la maison de production à propos de l’émission.”

Auparavant, Akshay Kelkar était le rôle principal masculin de Nima Denzongpa, mais après l’entrée d’Iqbal Khan, Akshay (Suresh) et Sharmila Shinde (Tulika) ont quitté la série. Mais maintenant, leurs personnages sont de retour dans la série et tout le monde attend de voir les rebondissements que les créateurs sont prêts à offrir.

Tout en parlant de la rentrée de Suresh et Tulika dans la série, Surabhi a déclaré qu’elle était extrêmement heureuse de leur retour car elle partage un très bon lien avec eux. L’actrice a également révélé qu’il y aura de nombreux rebondissements dans la série.

Apparemment, Amar Upadhyay était censé entrer à Nima Denzongpa. Mais, plus tard, il a été dit que l’émission n’était plus diffusée, l’acteur n’y entrerait pas. Mais maintenant, avec Surabhi rejetant les reportages sur l’émission, voyons voir si nous verrons Amar Upadhyay dedans. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans l’émission Molkki qui a été diffusée plus tôt cette année.

Récemment, Surabhi a eu la chance de partager la scène avec Aamir Khan sur Dance Deewane Juniors. L’actrice déclare que cela ressemblait à un rêve.