Nilu Kohli se souvient avoir travaillé avec feu Arun Bali dans Goodbye, dit “Tu vas me manquer”

L’actrice Nilu Kohli a exprimé son chagrin face au décès de l’acteur vétéran Arun Bali alors qu’il partait pour sa demeure céleste après avoir souffert de maladie depuis longtemps vendredi. Nilu avait travaillé avec lui dans le film Goodbye récemment sorti, qui met en vedette la mégastar Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux.

Pour les non-initiés, Arun Bali essaie le rôle du père de Neena Gupta dans le film.

Réagissant au départ malheureux de l’acteur principal, Nilu a partagé une photo dans laquelle elle et Arun peuvent être vus avec le casting du film. Elle a écrit dans la légende : “Je suis trop choquée. Je savais que ça allait arriver parce qu’il était très malade. J’ai essayé d’appeler son numéro mais malheureusement nous n’avons pas pu nous connecter. Pour le moment, je ne sais pas quoi dire. .”

Elle a ajouté dans la légende : “Quel jour tu as choisi d’y aller, Bali saab, comme j’appelais affectueusement Aroon Bali ji. Aujourd’hui, ton film GOODBYE sort !!! J’ai pensé que je posterais cette photo avec quelque chose de vraiment heureux mais uparwala a ses manières. Tu vas me manquer et j’aime bien !! AU REVOIR AROON BALI JI. Repose en paix Monsieur (sic).”





Beaucoup de ses amis et acteurs de l’industrie ont partagé des messages exprimant la douleur de son décès. L’actrice Charrul Malik a écrit: “Que son âme repose en paix” Un autre acteur Hansa Singh a mentionné: “Comme la vie peut être étrange #au revoir Bali ji”.

Arun Bali a été présenté dans de nombreux films et séries télévisées. Il a essayé le rôle du roi Porus dans le drame d’époque Chanakya de 1991, est devenu Kunwar Singh dans le feuilleton de Doordarshan Swabhimaan et a également joué le rôle de Huseyn Shaheed Suhrawardy, le ministre en chef du Bengale indivis dans le film acclamé par la critique Hey Ram. Dans les années 2000, il s’est fait connaître pour ses rôles de “grand-père”.

Parmi les séries télévisées dans lesquelles il est apparu figurent Doosra Kewal (1989), The Great Maratha (1994), Shaktimaan, Swabhimaan (1995), Kumkum – Ek Pyara Sa Bandhan (2002), Devon Ke Dev … Mahadev (2012), POW – Bandi Yuddh Ke (2016), parmi tant d’autres. Certains des films dont Arun Bali a joué un rôle central incluent Saugandh (1991), Phool Aur Angaar (1993), Ram Jaane (1995), Satya (1998), Lage Raho Munna Bhai (2006), Ready (2011), Barfi! (2012), PK (2014), Kedarnath (2018), Samrat Prithviraj (2022), parmi plusieurs autres.

(Avec les contributions de l’IANS)