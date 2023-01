Nile Wilson de Dancing On Ice rend les fans fous alors qu’il pose à côté de papa TRÈS déchiré – et les fans n’arrivent pas à croire son âge

La star de DANCING On Ice, Nile Wilson, a rendu les fans fous en montrant ses abdos assortis avec son père.

L’olympien, 26 ans, a montré son physique hunky dans l’image torride aux côtés de son père, Neil.

Instagram

Nile a choqué les fans avec son père sérieusement déchiré[/caption] Instagram

Les fans ont été choqués d’apprendre l’âge de son père[/caption] Getty

Nile doit participer à Dancing on Ice[/caption]

Les fans du gymnaste ont été stupéfaits d’apprendre que son père Neil n’avait que 54 ans.

Ils ont tous les deux posé torse nu sur l’image alors qu’ils affichaient pleinement leurs abdominaux.

Le duo sosie l’a gardé à la fois décontracté dans le bas de survêtement avec Nile optant pour le noir et son père choisissant le gris.

Nile a plaisanté en sous-titrant l’image: “Vous penseriez que nous sommes père et fils !? Triste jour où vos paps de 54 ans sont plus forts et plus déchirés .. au moins j’ai le look ”

Dans un deuxième clin d’œil, le duo hunky a fléchi ses muscles alors qu’il essayait de déterminer qui était le plus fort.

Le couple partage souvent du contenu d’eux-mêmes en ligne alors qu’ils gèrent une chaîne YouTube commune présentant leurs activités quotidiennes.

Les fans ont partagé leur choc face à la construction impressionnante de Neil et n’ont pas pu s’empêcher de s’évanouir devant la paire.

Un fan a commenté avec effronterie: “Avec tout le respect que je vous dois, Nile, votre père est un grand DILF!”

Un autre a demandé: “Vous vous demandez ce qui se passera lorsque vous atteindrez 54 ans?”

Alors qu’un troisième a été abasourdi par les similitudes, ajoutant: “Vous êtes si similaires physiquement, c’est fou hahah, il est si évidemment votre père, vous êtes son mini-moi hahaha.”

Nile devrait orner les écrans d’ITV dimanche soir alors qu’il fait ses débuts sur Dancing on Ice.

La star espère impressionner les juges alors qu’il fait face à une concurrence féroce de la légende de Love Island Ekin-Su, de la chanteuse de The Wanted Siva Kanerswaren et de la star de télé-réalité Joey Essex.

Getty

La gymnaste fait face à une rude concurrence lors du spectacle de patinage[/caption]