Nile Rogers a partagé la triste nouvelle que sa mère, Beverly Goodman, est décédée.

Le guitariste américain s’est rendu sur Twitter dimanche soir pour révéler la nouvelle déchirante.

Il a tapé: « Ma mère #BeverlyGoodman

» #DÉCHIRURE est décédé vers 6 heures du matin aujourd’hui. J’ai respiré certains de mes premiers respirations avec elle et elle a respiré certains de ses derniers avec moi. Mes frères et moi communiquerons bientôt avec tout le monde. Aujourd’hui, je suis engourdi. »

À côté du message, il partagea une photo de sa mère au lit alors qu’il posait sa tête sur la sienne.







(Image: Twitter)



La partie la plus triste de ceci #COVID les vacances ne sont pas en mesure de visiter mon #maman. Elle est toujours heureuse et divertissante même sur scène #Alzheimer‘s. J’ai appris à rediriger ou pas, donc elle n’est jamais mal à l’aise avec sa perte de mémoire. C’était il y a 2 ans et elle est toujours forte aujourd’hui

Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter @Daily Mirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.