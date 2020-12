La mère de Nile Rogers, Beverly Goodman, est décédée.

Le guitariste américain s’est rendu sur Twitter dimanche soir pour révéler la nouvelle déchirante.

Il a tapé: « Ma mère #BeverlyGoodman#DÉCHIRURE est décédé vers 6 heures du matin aujourd’hui. J’ai respiré certains de mes premiers respirations avec elle et elle a respiré certains de ses derniers avec moi. Mes frères et moi communiquerons bientôt avec tout le monde. Aujourd’hui, je suis engourdi. «

(Image: Twitter)



Le 23 décembre, le co-fondateur de Chic s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager sa tristesse de ne pas pouvoir passer la période des fêtes avec sa maman.

Il a écrit: « La partie la plus triste de ceci #COVID les vacances ne sont pas en mesure de visiter mon #maman. Elle est toujours heureuse et divertissante même sur scène #Alzheimer‘s. J’ai appris à rediriger ou pas, donc elle n’est jamais mal à l’aise avec sa perte de mémoire. C’était il y a 2 ans et elle est toujours forte aujourd’hui. «

Début décembre, Nile a parlé à The Mirror de son angoisse de cinq membres de sa famille déjà mourant de la maladie dégénérative de démence et a partagé son chagrin de sa mère, qui n’avait que 14 ans quand elle l’a eu, en étant frappée.

«Et leur mère, ma grand-mère maternelle, en est morte, et la sœur de ma grand-mère maternelle – ma grand-tante – elle en est morte. Et aussi sa fille en est morte. Et mon oncle aussi.

Rodgers a également révélé qu’il avait découvert – après avoir travaillé avec l’organisation caritative de musicothérapie Nordoff Robbins – qu’il était possible de débloquer les souvenirs du passé de sa mère en utilisant la musique comme clé.

Il a dit: «Je veux faire don de mon Brian à la science parce que nous sommes des monstres farfelus de la nature.

«Beaucoup de techniques qu’ils utilisent chez Nordoff Robbins, je les ai employées avec les membres de ma famille. Et je ne savais même pas que je le faisais.

«Alors tu chantes Hey Jude et les voilà!»

Nile a poursuivi: « L’organisme de bienfaisance Nordoff Robins m’a d’abord contacté sans savoir que j’avais ce type de lien avec la maladie d’Alzheimer. Quand ils m’ont approché, j’étais tout de suite intéressé. Parce que j’avais des souvenirs très clairs de travail avec ma tante.

« Mais ensuite, quand cela a affecté ma mère, cela me l’a vraiment rapporté. Et je suis devenu plus intelligent sur la musique et la maladie d’Alzheimer très rapidement. J’ai commencé à lire davantage.

«Je crois que l’organisme de bienfaisance fait le genre de travail qui devrait être fait partout dans le monde. Je crois que les musiciens sont de véritables ambassadeurs et pouvoir répandre ce genre de bonté et d’amour partout dans le monde est une chose incroyable. Être à l’avant-garde est une cause très noble.

«J’ai vu de la musique passer aux gens juste devant moi. Je vais vous donner un exemple. Je dînais avec ma mère dans sa maison de soins il y a environ quatre ou cinq ans.

« Ils essaient de faire circuler les résidents pour que les mauvais sentiments ne se développent pas. Il y avait une femme en particulier qui s’est assise à la table et a été agressive tout de suite. Quand vous êtes avec des gens, comme ça, vous savez que tout peut arriver.

« Elle s’est assise et venait vers moi de manière agressive car j’étais une visiteuse et je m’habillais de manière plutôt flamboyante pour un gars de mon âge. C’était quelqu’un qui m’attaquait. Elle m’avait vraiment essayé. Elle a commencé à dire des choses comme «Je n’aime pas ces sales bottes que tu portes.

« Alors j’ai commencé à chanter » Ces bottes sont faites pour marcher, c’est exactement ce qu’elles font « .

« Et elle a tout de suite chanté: » Et un de ces jours, ces bottes vont vous marcher dessus.

« Les choses suivantes, vous savez, toute la table chantait. Nous avons transformé tout le déjeuner en un chant hootenanny. Tout le monde était dedans. C’était tellement drôle. Le préposé est venu vers moi et nous riions et plaisantions. Nous nous étions retournés. un environnement hostile en un environnement heureux tout de suite.

«D’après mes études et mes lectures, je comprends que le cerveau se souvient de la musique plus longtemps qu’il ne se souvient de la langue. J’utiliserai donc la musique comme un pont pour apprendre la langue avec ma mère. Pour moi, j’ai l’impression qu’avec ma maman, la musique est plus facilement accessible dans son cerveau.

« Donc, en étant capable de saisir la musique comme un souvenir et ensuite de faire basculer son cerveau vers la langue. De la même manière que la dame qui a basculé de ces bottes est faite pour marcher vers ‘Hé, c’est une très bonne journée. .. à «Oh, vous êtes un jeune homme si gentil et quels vêtements intéressants.

«Ensuite, quand ils sont à ce moment-là, ils veulent vraiment s’engager avec vous. Et lorsque vous vous engagez avec eux, c’est presque comme si vous leur redonniez vie.

« Ils deviennent si conscients et si vocaux. Et si descriptifs. Quand je trouve ma mère dans cette situation, elle me surprend juste avec des choses comme: ‘Non ma chérie. Les murs étaient verts quand tu as emménagé. Et je pense que Jésus est toi «Vous avez raison, ils étaient verts.

« Je me souviens que je détestais ce vert – j’ai tout oublié. »