Le leader chic Nile Rodgers a déclaré à une enquête qu’il fallait plus de transparence autour du système de plate-forme de streaming « injuste », affirmant que les artistes sont « vraiment tenus dans l’ignorance » de la valeur de leur musique.

La star de 68 ans a comparu devant des députés dans le cadre d’une enquête sur l’impact des services de streaming tels que Spotify et Apple Music, à la suite de Guy Garvey d’Elbow, RadioheadEd O’Brien et l’artiste solo Nadine Shah, qui ont témoigné en novembre et averti que l’avenir de la musique est menacé.

Les salles de concert étant fermées en raison de la coronavirus pandémie, il y a eu une surveillance accrue sur le streaming alors que c’est la seule source de revenus de nombreux musiciens.

Image:

Le leader de Elbow Guy Garvey a parlé de ses expériences lors de la première session de l’enquête



Rodgers a déclaré au comité du numérique, de la culture, des médias et du sport que les maisons de disques cherchaient à masquer la « différence énorme » entre ce que vaut un stream et ce que les musiciens sont payés.

«Quand vous voyez la disparité, c’est tout simplement ridicule», a-t-il déclaré.

Apparaissant via un lien vidéo depuis les États-Unis, le musicien a déclaré: « Payons à ces gens ce qu’ils auraient dû gagner depuis le début et nous allons être une grande famille heureuse. »

Les finances du streaming sont entourées de mystère, a déclaré Rodgers. « Nous ne savons même pas ce que vaut un flux et il n’y a aucun moyen de découvrir ce que vaut un flux, et ce n’est pas une bonne relation. »

Les artistes « n’obtiennent pas leur juste part du gâteau », a-t-il ajouté.

Rodgers a déclaré à l’enquête que s’il aime « la commodité » du streaming, le système est injuste et il doit y avoir une « réévaluation de la relation » entre les musiciens et les plateformes.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Le Royaume-Uni pourrait être un « leader » dans le changement du modèle de streaming musical, a-t-il déclaré.

Rodgers a suggéré que les entreprises de streaming devraient acheter une licence pour utiliser le matériel d’un artiste et que chaque flux ne devrait pas être traité comme une vente individuelle. Cela permettrait aux artistes de prendre une plus grande réduction des frais des sociétés de streaming, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, une association de musiciens a appelé le gouvernement à introduire une réglementation plus stricte sur les plateformes de streaming.

L’Académie Ivors des créateurs de musique a déclaré que les lois sur le droit d’auteur devraient être modifiées pour garantir que les écrivains et les artistes interprètes soient mieux payés pour leur travail.

Le directeur général Graham Davies a déclaré: «Les auteurs-compositeurs britanniques sont les meilleurs au monde.

« Pour rester un leader mondial, pour récupérer du COVID et alimenter la future économie britannique, nous avons besoin des auteurs-compositeurs et de leurs éditeurs pour obtenir une valeur plus élevée du streaming. »

En mai, l’Académie Ivors et le Syndicat des musiciens ont lancé la campagne Keep Music Alive, qualifiant les redevances de streaming de « terriblement insuffisantes » et exhortant le gouvernement à entreprendre une révision.