La première fois que Nil Köksal s’est assis au micro dans le Comme ça arrive studio, elle dit que c’était comme de la magie.

C’était en 2019 et la journaliste de CBC faisait une pause dans son travail habituel d’animation Rapport mondial à remplir lors de l’émission phare d’actualités en soirée de CBC Radio. Depuis, elle est revenue plusieurs fois pour animer l’émission.

Mais la prochaine fois qu’elle s’assiéra dans le fauteuil de l’hôte le 5 septembre, elle restera dans les parages.

Köksal, journaliste globe-trotter avec 20 ans d’expérience à la CBC, sera le nouvel animateur de Comme ça arrivel’émission radio des soirs de semaine qui mélange nouvelles difficiles , conversations difficiles et amusement décalé . Elle va rejoindre co-animateur Chris Howden et succéder à la radiodiffuseuse vétéran Carol Off, qui a quitté ses fonctions en février après 16 ans .

“Je partirais toujours après mes séjours en m’extasiant sur le genre de culture et d’énergie qui est Comme ça arrive“, a déclaré Köksal. “Et donc je suis vraiment excité de construire là-dessus, et les décennies et les décennies de travail dans le passé, pour s’appuyer sur ce que Carol et l’équipe ont fait au cours des 16 dernières années et simplement créer plus de magie audio.”

Comme ça arrive Le producteur exécutif Austin Webb a déclaré que Köksal contribuerait à inaugurer une nouvelle ère pour l’émission, qui a été diffusée pour la première fois sur les ondes en 1968.

“Comme ça arrive a besoin d’un animateur passionné par l’héritage de l’émission et la place qu’elle occupe dans la vie de tant d’auditeurs. En même temps, il est important de garder l’émission fraîche, toujours à la recherche de nouvelles histoires du monde entier et toujours à l’écoute de ce moment inattendu à l’autre bout du fil”, a-t-il déclaré.

Köksal est montré en train de faire un hit en direct à Istanbul pour CBC Television. Le journaliste d’origine turque a effectué deux séjours en tant que correspondant basé dans le pays, d’abord en 2015, puis à nouveau entre 2016 et 2018. (Turgut Yeter/CBC)

“Nil incarne ces qualités et nous ne pourrions être plus ravis qu’elle rejoigne Chris et aide à porter Comme ça arrive vers l’avant.”

Howden a qualifié la nomination de “nouvelle fantastique pour tous ceux qui écoutent Comme ça arrive – sans parler de nous tous qui y travaillons.”

“Nil est un choix inspiré et inspirant. Nous savons déjà qu’elle est une journaliste brillante et phénoménale : rapide d’esprit, curieuse et compatissante”, a-t-il déclaré.

“Et – surtout – nous savons aussi que son sens de l’humour va du sublime au ridicule. Donc, professionnellement, elle est remarquable. Et personnellement, elle est un délice. Tout cela fait de Nil la personne idéale à prendre AIH à travers tout ce qui est à venir au cours des mois et des années à venir.”

“Je sais ce que c’est que d’être peint d’une certaine manière”

La carrière et la vie personnelle de Köksal ont traversé plusieurs provinces, pays et continents.

Elle est née à Istanbul, en Turquie, et a déménagé au Canada en 1981 à l’âge de quatre ans. Elle a vécu à Orangeville et Peterborough, en Ontario, à Vancouver et à White Rock, en Colombie-Britannique, et à Toronto.

Elle a commencé à CBC il y a deux décennies en tant que stagiaire couvrant les arts, avant de se joindre à CBC News. Son travail à la télévision et à la radio a vu ses reportages dans divers pays, dont la Tunisie, la Corée du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle a passé trois ans en tant que correspondante basée à Istanbul et a été l’animatrice de Rapport mondial depuis 2018.

Köksal est présenté à l’intérieur de la Grande Mosquée Sainte-Sophie à Istanbul. (Turgut Yeter/CBC)

Toutes ces expériences, dit-elle, font d’elle une personne unique pour Comme ça arriveun programme d’entretiens avec un slogan qui invite les auditeurs à offrir à leurs oreilles un “tour du monde nocturne”. “

“Venant d’ailleurs, je suis automatiquement intéressé par les histoires internationales”, a déclaré Köksal.

“Vous donnez aux gens un aperçu d’un endroit ou de personnes qu’ils ne connaissent peut-être pas vraiment et sur lesquels ils peuvent avoir des idées fausses. Mais ces conversations et ces histoires peuvent rappeler aux gens à quel point nous nous ressemblons. Et il y a aussi certainement du pouvoir là-dedans. Et Je ne sais pas si nous en avons assez, surtout maintenant.”

Son objectif principal en tant que journaliste, a-t-elle déclaré, est d’aider les auditeurs à comprendre toutes les nuances et la complexité des personnes et des lieux au cœur de ses interviews.

“C’est avoir un objectif plus large, mais aussi ressentir le poids de la responsabilité de raconter pleinement des histoires. Ne pas être réducteur, ne pas s’appuyer sur des tropes ou des idées fausses sur les lieux, ne pas entrer dans une idée sur un lieu ou des personnes, mais être ouvert à eux », a-t-elle dit.

Pour elle, c’est un principe journalistique ancré dans le profond personnel.

“Je sais ce que c’est que d’être peint d’une certaine manière ou que les gens fassent des suppositions et aient des idées fausses sur qui vous êtes ou d’où vous venez, que ce soit une blague à l’école primaire ou un enseignant qui ne sait rien. d’où tu viens et en rigole en quelque sorte”, a déclaré Köksal.

“Ceux [moments] rester avec toi. Donc je me soucie beaucoup de tout – de la façon dont nous prononçons le nom de quelqu’un d’où il vient à la réalité des expériences d’où il vient – parce que tout le monde veut être compris et entendu.”

Köksal rapporte de Windsor, au Royaume-Uni, en 2018, où elle a couvert le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. (Waqas Chughtai/CBC)

Cathy Perry, directrice exécutive des affaires courantes et enquêteuse pour CBC News, a déclaré que “les idées, l’expérience et l’enthousiasme de Köksal pour apprendre de nouvelles choses font d’elle un candidat unique pour une émission non conventionnelle comme Comme ça arrive.”

“Aller au cœur d’une histoire et mettre les faits en contexte, même au milieu des dernières nouvelles, ont fait de Nil un élément inestimable de l’équipe de CBC News”, a déclaré Perry dans un communiqué de presse annonçant la nomination.

“Alors que nous savons Rapport mondial les auditeurs manqueront sa livraison régulière et ses plaisanteries rapides avec les hôtes locaux chaque matin, le public aura désormais la chance de faire l’expérience de sa curiosité sans bornes et de sa capacité à se connecter véritablement avec les gens dans n’importe quelle situation pour approfondir la conversation.”

Devenir un peu idiot

Alors que Köksal a beaucoup d’expérience dans la couverture de nouvelles percutantes – y compris la pandémie mondiale, la crise des réfugiés syriens et la montée de l’Etat islamique – elle a dit qu’elle avait hâte de creuser dans les interviews bizarres, amusantes ou carrément idiotes ce Comme ça arrive s’est forgé une réputation.

Déjà, lors de ses passages en tant qu’animatrice invitée, elle a interviewé un travailleur de foyer pour personnes âgées qui a aidé les résidents à recréer des pochettes d’albums célèbres , un mathématicien qui a déterminé le nombre exact de hot-dogs qu’un être humain pourrait éventuellement manger en 10 minutes et le cerveau d’un concours dans lequel des dizaines de personnes nommées Josh s’affrontent avec des nouilles de piscine .

“Ces histoires, vous savez, elles sont idiotes, mais elles vous donnent un aperçu de choses qui ne sont parfois vraiment pas idiotes. Et les points communs entre les gens du monde entier peuvent transparaître dans ces histoires”, a-t-elle déclaré.

En fait, tout cela fait partie intégrante de son approche pour couvrir les gens et les lieux d’une manière authentique et holistique.

“Je suis un grand partisan de ne pas seulement couvrir les endroits où de mauvaises choses se produisent, n’est-ce pas? Vous devez être dans ces endroits pendant longtemps. Et c’est une partie puissante de Comme ça arrive aussi, parce que nous sommes en mesure de nous connecter avec des gens… à tout moment, de n’importe où dans le monde », a-t-elle déclaré.

“Nous ne faisons donc pas que l’histoire d’un attentat à la bombe ou d’un attentat. Il y a tellement d’histoires à raconter sur les Palestiniens, sur les Israéliens, sur les Turcs, sur les peuples d’Afrique et d’Inde, que nous ne racontons pas toujours. Alors je Je suis enthousiasmé par les opportunités de raconter ces histoires.”

Le dernier jour de Köksal à Rapport mondial sera d’ici le 20 juillet, et la recherche d’un nouvel hôte commence dans les semaines à venir.

“Ce fut un privilège d’accueillir Rapport mondial au cours des quatre dernières années et de faire partie de la routine quotidienne des gens, de les tenir informés, en particulier en ces temps difficiles », a-t-elle déclaré.