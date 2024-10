Nikon Z6 III, Z8 et Z9 pour obtenir l’intégration Frame.io via NX Mobile Air

Facilement manqué dans la décharge géante d’Adobe de sa conférence Max Creativity a été l’annonce de Nikon que le Z6 III, Z8 et Z9 obtiendraient l’intégration Frame.io via l’application NX Mobile Air.

Annoncé aux côtés de l’intention de Nikon d’apporter l’authenticité du contenu C2PA au Z6 III via une mise à jour du micrologiciel au milieu de l’année prochaine, Nikon a également annoncé que ses trois caméras complètes les plus populaires recevraient l’intégration Frame.io dans la même période.

Nikon NX MobileAir est une application pour smartphone qui télécharge des images prises avec un appareil photo numérique Nikon sur un serveur FTP sans utiliser d’ordinateur. Il a été initialement lancé en novembre 2021 et est présenté comme un outil particulièrement utile pour les photojournalistes qui couvrent de grands événements comme les Jeux olympiques ou la Coupe du Monde de la FIFA qui pourraient avoir besoin d’amener leurs images rapidement aux publications mais n’ont pas accès à un WiFi ou à Ethernet stable . Le pipeline est clairement déjà là pour le support Frame.io et cela arrivera ensuite.

«Nikon Corporation prévoit de créer son application NX MobileAir, ce qui améliore l’efficacité du flux de travail des professionnels en fournissant une livraison d’images à grande vitesse sans utiliser un ordinateur, compatible avec Adobe’s Frame.io, la plate-forme de collaboration créative de la tête de l’industrie qui rationalise et simplifie les flux de travail à la tête de l’industrie qui rationalise et simplifie les workflows à travers la création et la production de contenu. La version de NX MobileAir qui inclura la prise en charge de Frame.io Camera to Cloud est actuellement en cours de développement. Nikon espère publier cette dernière version dans la première moitié de 2025 », explique la Copany.

Nikon dit que la version de NX MobileAir qui est actuellement en cours de développement permet aux fichiers vidéo de télécharger automatiquement sur Frame.io pour permettre un «partage et collaboration en douceur basés sur le cloud», mais le système s’améliorera encore et fonctionnera de manière plus transparente avec l’ensemble de la production vidéo Processus – De l’enregistrement à l’édition – grâce à la prise en charge de Frame.io. Nikon ne mentionne pas spécifiquement si le partage de photos sera activé via frame.io.

L’ajout de la prise en charge de Frame.io suit la forte poussée de Nikon dans la production vidéo, un effort dans lequel il a été actif depuis le lancement de la capacité du Nikon Z9 à tourner compressé Raw. C’est cette capacité qui a amené le cinéma rouge à poursuivre Nikon pour une contrefaçon de brevet, une étape qui a finalement conduit Nikon à acquérir du rouge pour 85 millions de dollars plus tôt cette année.

Crédits images : Fond de l’image d’en-tête via frame.io