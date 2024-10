Nikon lance une nouvelle série de jumelles stabilisées

Jumelles ultra-compactes et légères dotées d’une autonomie de 12 heures et d’un système de stabilisation optique Nikon

MELVILLE, NY / ACCESSWIRE / 9 octobre 2024 / Aujourd’hui, Nikon Inc. a annoncé le lancement de la nouvelle série de jumelles STABILISÉES avec deux nouveaux modèles dotés d’un design compact et portable tout en intégrant une fonction STABILISÉE originale pour fournir une image claire et stable. Ce système de stabilisation original présent dans les nouveaux modèles 10x et 12x réduit d’env. 80 %, permettant aux utilisateurs de visualiser clairement et confortablement des objets éloignés tels que des oiseaux et d’autres animaux sauvages, des événements sportifs, des concerts et des monuments.

Ces nouvelles jumelles STABILISÉES ne pèsent que 13,9 oz (modèle STABILISÉ 12×25 S), ce qui permet de suivre et de visualiser des sujets confortablement et facilement pendant de longues périodes avec une fatigue minimale des yeux ou des bras. Pour une visualisation prolongée, ils sont alimentés par 2 piles AA, offrant jusqu’à 12 heures d’autonomie impressionnante.

« Récemment, les jumelles stabilisées ont connu un regain de popularité, et l’expertise de Nikon en matière d’optique nous positionne de manière unique pour offrir à tous les types de clients une option extrêmement attrayante », a déclaré Jeff Abler, vice-président des ventes et du NPS chez Nikon Inc.

Principales caractéristiques de la série de jumelles Nikon STABILIZED

Son design élégant, compact et confortable est extrêmement petit et léger, tout en ayant la possibilité de se plier pour une portabilité maximale et un emballage facile.

Utilise 2 piles AA pratiques et facilement disponibles, pour env. 12 heures d’autonomie.

La technologie STABILISÉE réduit les vibrations causées par le mouvement de la main d’env. 80 %, ce qui facilite le suivi et la visualisation des sujets.

Champ de vision lumineux et clair, avec un revêtement multicouche appliqué sur toutes les lentilles et prismes tandis qu’un revêtement miroir en alliage d’argent à haute réflectivité est appliqué sur la surface réfléchissante du prisme auxiliaire pour une luminosité maximale.

La fonction d’arrêt automatique de l’alimentation évite une consommation inutile de la batterie si elle est laissée sous tension. Cette fonction est activée après environ 60 minutes, permettant à l’utilisateur de se concentrer sur la vue, tout en minimisant le besoin d’appuyer plusieurs fois sur un bouton pour activer la stabilisation.

La conception ergonomique tient confortablement dans la main, avec une grande bague de mise au point qui permet une mise au point rapide.

Les œilletons en caoutchouc tournant et coulissants avec multi-clic facilitent le positionnement des yeux au bon point oculaire.

Prix ​​et disponibilité

Les nouveaux modèles Nikon STABILIZED 10×25 S et STABILIZED 12×25 S seront disponibles à partir de début novembre, avec un prix public conseillé de 639,95 $* et 649,95 $* respectivement. Pour plus d’informations sur les optiques Nikon Sport et d’autres modèles, veuillez visiter Nikonusa.com.

