Le fabricant japonais d’appareils photo Nikon est aux prises avec une demande décroissante pour ses appareils photo. La situation du géant de la caméra est si mauvaise qu’il est maintenant rapporté que la société pourrait arrêter la fabrication de caméras au Japon, ce qu’elle fait depuis plus de 70 ans. Le rapport sur l’arrêt de la fabrication par Nikon au Japon provient d’un journal local appelé Asahi.

Le quotidien rapporte que Nikon tire la fiche de son usine japonaise d’appareils photo et pourrait transférer entièrement la production d’appareils photo en Thaïlande afin de réduire les coûts. Selon le rapport, Nikon possède actuellement deux usines – une à Sendai dans la préfecture de Miyagi au nord du Japon et une en Thaïlande. Les appareils photo sans miroir Z6 et Z7 de Nikon sont déjà fabriqués dans l’usine thaïlandaise et il est maintenant rapporté que Nikon pourrait déplacer la fabrication de son appareil photo reflex numérique D6 en Thaïlande d’ici la fin de 2021. Cela, selon le rapport Asahi, marquera le fin des appareils photo Nikon «Made in Japan».

Nikon avait lancé son usine de Sendai en 1971 et a servi d’usine de fabrication de «vaisseau mère» de l’entreprise pendant près d’un demi-siècle, conseillant les opérations techniques des usines en dehors du Japon. En outre, l’usine thaïlandaise de Nikon a été créée en 1990 et est depuis devenue l’usine principale de Nikon pour la production d’appareils photo et d’objectifs interchangeables au cours des 30 dernières années.

En réponse à Asahi, Nikon déclare que tandis que la production d’appareils photo sera transférée hors du Japon, son usine de Sendai continuera à produire des pièces pour les produits vidéo et à servir d’incubateur pour «de nouvelles entreprises qui soutiendront l’avenir de Nikon».