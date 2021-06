Nikon annonce un appareil photo sans miroir Z fc au design rétro

Nikon a annoncé le Z fc, un appareil photo sans miroir au format DX qui présente un design rétro mais avec des fonctionnalités et des performances modernes. La conception de l’appareil photo est inspirée de l’ancien appareil photo argentique Nikon FM2 lancé dans les années 80, mais les composants internes sont basés sur le Z50 milieu de gamme de la société.

Le corps du Z fc est en grande partie en plastique, mais comporte des inserts en cuir à l’avant et sur le dessus ainsi que des cadrans en aluminium. Les cadrans forment une grande partie du charme de cet appareil photo, offrant un contrôle manuel sur des éléments tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et la compensation d’exposition. Il y a même un petit affichage numérique en haut pour montrer votre ouverture actuelle. Des commutateurs coulissants ont été intégrés dans les cadrans pour le commutateur de mode, le commutateur vidéo/photo et la mise sous/hors tension. Un bouton vidéo dédié se trouve à côté de l’obturateur mécanique en haut.

À l’arrière, le Z fc est doté d’un écran tactile rabattable sur le côté, qui diffère de l’écran basculant du Z50. Il est également légèrement plus petit, à 3,0 pouces contre 3,2 pouces sur le Z50, mais a la même résolution de 1040 000 points. Le viseur électronique est le même panneau OLED à 2360 000 points sur les deux caméras.

Le Z fc est doté du même capteur CMOS recadré au format DX de 20,9 mégapixels ainsi que du même processeur d’image EXPEED 6. Le Z fc a également la même nouvelle monture Z, ce qui signifie que vous pouvez monter tous les nouveaux objectifs à monture Z plein format. Le Z fc peut filmer à la même rafale de 11 ips en pleine résolution. La qualité d’image entre les deux caméras doit être identique.

Les fonctionnalités vidéo sont également similaires. Le Z fc peut enregistrer en 4K jusqu’à 30 ips avec mise au point automatique avec détection du visage et des yeux. Il y a une sortie HDMI pour l’enregistrement externe et également une entrée microphone pour l’enregistrement audio, mais pas de prise casque pour la surveillance.

Le Nikon Z fc sera disponible fin juillet en noir et argent au prix du boîtier seul de 960 $ et avec le nouvel objectif argent NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR pour 1100 $. Vous pourrez l’obtenir avec le nouvel objectif NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) édition spéciale dans un kit pour 1200 $ à partir de fin juillet.

Le Z fc sera également disponible en six couleurs supplémentaires en quantité limitée NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR pour 1200 $ exclusivement sur nikonusa.com.

La source