Nikole Hannah-Jones ne rejoindra pas le corps professoral de l’UNC sans titularisation, selon des avocats

Nikole Hannah-Jones, créatrice du projet 1619, a déclaré qu’elle ne rejoindrait pas la faculté de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill sans mandat, selon une lettre de son équipe juridique publiée par NC PolicyWatch.

Hannah-Jones ne commencera pas son travail en tant que Knight Chair in Race and Investigative Journalism à la Hussman School of Journalism and Media de l’université le 1er juillet, selon la lettre publiée mardi. L’université fait face à des appels croissants pour offrir le poste de journaliste acclamé.

Joel Curran, porte-parole de l’UNC, a confirmé que l’université avait été contactée par des avocats représentant Hannah-Jones.

« Bien que cela reste une question de personnel confidentielle … nous pensons qu’elle ajoutera une grande valeur au campus de Caroline », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé à USA TODAY.

La lettre soulignait que Hannah-Jones n’avait pas retiré sa demande de titularisation et n’avait pas l’intention de le faire. Hannah-Jones s’est vu offrir des « conditions d’emploi inférieures » en raison de diverses formes de discrimination et « d’influence politique illégale », selon la lettre.

« Dans ces circonstances, toute nomination de Mme Hannah-Jones sans mandat est inacceptable », indique la lettre.

Selon l’American Association of University Professors, les professeurs titulaires ne peuvent être licenciés que «dans des circonstances extraordinaires», telles qu’un programme interrompu ou de graves restrictions financières. La titularisation, selon l’association, vise à protéger la liberté académique et à empêcher les membres du corps professoral de perdre leur poste en raison de leur discours, de leur travail ou des résultats de leurs recherches.

Hannah-Jones est la créatrice du projet 1619, lauréat du prix Pulitzer du New York Times Magazine, qui a recadré l’histoire des États-Unis entourant l’esclavage et a offert un regard complexe sur le rôle qu’il a joué dans la démocratie américaine. Ses reportages sur la ségrégation raciale et les changements dans l’éducation ont valu à Hannah-Jones une bourse de la Fondation MacArthur 2017.

Son projet 1619 a suscité les critiques des conservateurs, dont l’ancien président Donald Trump.

Hannah-Jones s’est vu offrir un contrat de cinq ans en tant que chaire Knight en journalisme racial et d’investigation en avril. Chaque Knight Chair depuis 1980 a été nommé avec permanence, selon sa lettre. Il a déclaré qu’Hannah-Jones avait compris dès le début du processus contractuel que son poste inclurait la permanence en vertu de ce précédent et « l’UNC lui a dit à plusieurs reprises oralement et par écrit que son processus d’embauche inclurait un vote sur son mandat par le conseil d’administration de l’UNC. des fiduciaires.

Les avocats de Hannah-Jones ont déclaré dans la lettre qu’elle avait rempli les conditions du processus de titularisation, notamment plusieurs réunions avec les professeurs et l’enseignement d’un cours aux étudiants à des fins d’évaluation, mais le conseil d’administration n’a pas voté.

« À ce jour, elle n’a pas reçu d’explication de l’UNC sur les raisons pour lesquelles son mandat lui a été refusé », indique la lettre.

En février, on a dit à Hannah-Jones qu’elle pouvait rejoindre la faculté sans titularisation, et elle a accepté les conditions pour minimiser les « dommages pécuniaires » et « les dommages à sa réputation », selon la lettre.

Walter Hussman, éditeur de l’Arkansas Democrat-Herald et l’un des principaux donateurs de l’université, s’est dit préoccupé par la nomination d’Hannah-Jones dans un e-mail l’année dernière au doyen de l’école de journalisme, a rapporté l’Assemblée.

« Sur la base de ses propres mots, beaucoup concluront qu’elle essaie de faire avancer un programme, et ils supposeront qu’elle manipule des faits historiques pour le soutenir », a-t-il écrit, selon la publication.

Hussman a déclaré dans une interview à WRAL-TV qu’il n’avait pas fait pression sur les dirigeants des écoles de journalisme sur les décisions liées à l’embauche d’Hannah-Jones.

« Depuis la signature du contrat à durée déterminée, Mme Hannah-Jones a appris que l’ingérence politique et l’influence d’un puissant donateur ont contribué à l’échec du conseil d’administration à examiner sa demande de mandat », indique la lettre. « À la lumière de ces informations, Mme Hannah-Jones ne peut pas croire que l’Université examinerait sa demande de titularisation de bonne foi. »

L’université a été confrontée à des réactions négatives – de l’intérieur de son campus et au-delà – suite à la décision du conseil d’administration.

Le Carolina Black Caucus a rapporté 70% de ses membres ont déclaré qu’ils envisageaient de quitter l’université, et l’école a perdu des professeurs et des membres du personnel de haut niveau, ainsi que des universitaires que l’université recrutait pour rejoindre son corps professoral.

Mimi Chapman, présidente de la faculté, a déclaré samedi dans une lettre ouverte que le conseil « est resté obstinément silencieux ». Elle a demandé que « la communauté du campus parle fort et d’une seule voix » pour demander une réponse du conseil d’administration.

Près de 20 membres du corps professoral de Hussman ont signé une déclaration commune en mai, qualifiant de « décourageante » la décision de l’université d’offrir à Hannah-Jones la nomination sans titularisation.

Les dirigeants étudiants, y compris le président du corps étudiant de l’UNC Chapel Hill, ont exprimé leur soutien à Hannah-Jones. Les dirigeants des gouvernements étudiants ont exprimé leur frustration et leur déception dans une lettre ouverte à Hannah-Jones, dans laquelle ils l’ont avertie « que l’UNC ne crée pas un environnement propice à l’épanouissement des universitaires noirs ».

Le mouvement des étudiants noirs de l’université organisé un rassemblement de soutien à Hannah-Jones prévu vendredi.

Dans une déclaration précédente, Hannah-Jones a déclaré qu’elle avait retenu les services d’un conseiller juridique « pour garantir que la liberté académique et journalistique des écrivains noirs est protégée dans toute la mesure de la loi ».

Contribution : Lindsay Schnell

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.