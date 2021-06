Nikole Hannah-Jones: les administrateurs de l’UNC accordent le mandat au créateur de 1619

CHAPEL HILL, Caroline du Nord – Nikole Hannah-Jones a été titularisée mercredi par le conseil d’administration de l’UNC-Chapel Hill, mettant fin à une controverse de plusieurs semaines qui avait éclaté sur le campus de Caroline du Nord et en ligne.

Hannah-Jones, journaliste d’investigation lauréate du prix Pulitzer, prendra ses fonctions de titulaire de la Chaire Knight en journalisme racial et d’investigation le 1er juillet.

Hannah-Jones a répondu à la nouvelle de sa nomination à la permanence via son compte Twitter, où elle posté ce qui semblait être une classe de bourbon de fête.

Gene Davis, le vice-président du conseil d’administration, a déclaré qu’en accordant le mandat à Hannah-Jones, « ce conseil réaffirme d’abord ses valeurs les plus élevées » – ce qui a suscité de nombreux huées de la foule.

En avril, Hannah-Jones s’est vu offrir ce poste dans le cadre d’un contrat d’enseignement de cinq ans, suscitant l’indignation de ses partisans au milieu des spéculations selon lesquelles le conseil d’administration avait subi des pressions de la part des conservateurs pour ne pas lui accorder son mandat. Les chaises Knight ont historiquement été embauchées avec permanence.

Julia Clark, une junior de Washington, DC et vice-présidente du groupe sur le campus The Black Student Movement, a déclaré à propos du vote : « Ce n’est pas un accomplissement, ce n’est pas une célébration, car nous savons qu’ils le font pour nous apaiser. Sa place dans notre université n’aurait jamais dû être remise en question. Et finalement, cette décision fait très peu pour améliorer la vie des étudiants noirs. »

Clark a également soulevé un problème avec les commentaires de Davis après le vote. Davis a déclaré que l’UNC est « un lieu pour diverses idées et points de vue, un lieu pour une enquête ouverte, un lieu pour un désaccord civil et constructif – pas un lieu pour annuler des personnes ou des idées ». Il a été brièvement interrompu par des huées, avant de continuer à dire: « Ce n’est pas non plus un endroit pour juger les gens et les appeler des noms comme » réveillé « ou » raciste « . Notre université vaut mieux que ça… nous avons besoin d’une enquête plus ouverte, pas moins, d’une plus grande diversité de points de vue. Nous devons nous écouter, ne pas nous annuler ou nous injurier. »

Ses remarques ont été accueillies par une poignée de huées. Plus tôt dans son discours, Davis a fait remarquer que « les membres de ce conseil d’administration ont subi de fausses déclarations et ont été appelés les noms les plus désagréables au cours des dernières semaines ».

Une centaine de personnes se sont réunies mercredi au Carolina Inn pour la réunion, dont des membres du Black Student Movement et de la National Association of Black Journalists, ainsi que des anciens élèves de Hussman. Le vote en faveur de 9-4 a eu lieu lors d’une session à huis clos, bien que certaines parties de la réunion et l’annonce de la décision aient été diffusées en direct.

Une session à huis clos est la procédure typique pour de tels votes, a tweeté Hannah-Jones mercredi. Il y avait cependant une confusion sur le processus. Alors que les membres du conseil d’administration se réunissaient à huis clos peu de temps après le début de la réunion, les étudiants rassemblés ont été forcés de sortir – certains par des bousculades violentes – par des agents de sécurité. Des vidéos des bousculades ont circulé sur Twitter mercredi après-midi lors de la séance à huis clos.

Hannah-Jones est la créatrice du projet 1619 pour le New York Times Magazine, qui a recadré l’histoire de l’esclavage aux États-Unis et son rôle dans la démocratie. Il a attiré les critiques des conservateurs qui ont depuis poussé à interdire l’utilisation de fonds fédéraux pour enseigner le projet 1619 dans les écoles publiques K-12.

En avril, l’université a annoncé qu’Hannah-Jones avait accepté un contrat de cinq ans pour travailler en tant que chaire Knight en journalisme racial et d’investigation. Chaque personne en poste depuis 1980 a été titularisée, selon une lettre des avocats de Hannah-Jones.

La titularisation vise à protéger la liberté académique et à empêcher les membres du corps professoral de perdre leur poste en raison de leur discours, de leur travail ou des résultats de leurs recherches, selon l’Association américaine des professeurs d’université. Les professeurs titulaires ne peuvent être licenciés que « dans des circonstances extraordinaires » telles qu’un programme interrompu ou de graves restrictions financières.

« La titularisation n’est pas seulement » Nous ne pouvons pas vous licencier « », Kimberly Griffin – professeur et doyen associé des études supérieures et des affaires professorales à l’Université du Maryland, qui est également le rédacteur en chef du Journal of Diversity in Higher Education – a déclaré USA TODAY en février. « La permanence ouvre la porte au leadership au sein de l’établissement – si vous voulez être directeur de département ou avoir une voix au sein d’un comité qui crée un changement institutionnel et une gouvernance autour du campus, la principale façon de le faire est la permanence. »

Après que sa demande de titularisation ait été bloquée, Hannah-Jones a déclaré qu’elle n’accepterait pas de poste sans titularisation. À la suite de la décision du conseil d’administration, l’université a dû faire face à d’importantes réactions de la part du personnel, des étudiants et d’autres personnes extérieures à la communauté.

Dans une déclaration dactylographiée qu’il a distribuée aux journalistes, l’administrateur Ralph Meekins a déclaré: « Je souhaite la bienvenue à Nikole Hannah-Jones sur notre campus. J’ai hâte de la rencontrer et d’apprendre d’elle … J’espère qu’elle nous aidera tous à enfin compte avec notre passé. »

Selon un communiqué de presse de l’université publié plus tôt cette année, la demande de titularisation d’Hannah-Jones a été initialement suspendue parce qu’elle ne venait pas d’un « profil de type universitaire traditionnel », et un administrateur qui vérifie les nominations à vie voulait plus de temps pour l’examiner. qualifications.

Walter Hussman, l’un des principaux donateurs de l’université, s’est également dit préoccupé par la nomination d’Hannah-Jones dans un courrier électronique l’année dernière adressé au doyen de l’école de journalisme obtenu par l’Assemblée. « Je m’inquiète de la controverse consistant à lier l’école de journalisme de l’UNC au projet 1619 », a écrit Hussman dans l’e-mail.

L’ancien président Donald Trump faisait partie de ceux qui ont critiqué le projet 1619, lauréat du prix Pulitzer. La controverse sur la tenure survient également alors que les législateurs républicains de tout le pays s’efforcent d’adopter des lois interdisant l’enseignement de la théorie critique de la race dans les collèges.

