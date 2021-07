Nikole Hannah-Jones décline l’offre de mandat UNC ; rejoint l’Université Howard

Après des semaines de controverse sur la décision initiale de l’Université de Caroline du Nord de ne pas lui offrir son mandat, la journaliste d’investigation Nikole Hannah-Jones a déclaré mardi qu’elle avait refusé le poste et qu’elle rejoindrait plutôt l’Université Howard.

« Ce n’est pas mon travail de soigner l’Université de Caroline du Nord », Hannah-Jones a déclaré dans une interview avec « CBS This Morning ». « C’est le travail des gens au pouvoir qui ont créé cette situation en premier lieu. »

La nouvelle survient moins d’une semaine après que les administrateurs de l’UNC Chapel Hill ont voté pour lui offrir son mandat, infirmant une décision précédente qui avait suscité des protestations et des critiques sur le campus, certains la qualifiant de raciste.

Cet été, elle rejoindra l’Université Howard, une université historiquement noire à Washington, DC, en tant que membre titulaire du corps professoral et en tant que première chaire Knight en race et journalisme.

Elle a qualifié le choix de refuser l’offre de l’UNC de « décision très difficile, pas une décision que je voulais prendre ».

« Se voir refuser (le mandat) et que ce vote n’ait lieu que le dernier jour possible, après la menace d’une action en justice, après des semaines de protestation, après que cela soit devenu un scandale national, ce n’est tout simplement plus quelque chose que je veux », a-t-elle déclaré mardi. sur CBS.

Elle a ajouté que son choix d’accepter l’offre d’une université historiquement noire était intentionnelle, affirmant qu’elle avait été emmenée en bus dans des écoles à prédominance blanche depuis qu’elle était en deuxième année.

« J’ai passé toute ma vie à prouver que j’appartenais à des espaces blancs d’élite qui n’ont pas été construits pour les Noirs », a-t-elle déclaré mardi. « J’ai eu beaucoup de clarté sur ce qui s’est passé avec l’Université de Caroline du Nord. J’ai décidé que je ne voulais plus faire ça.

Hannah-Jones est la créatrice du projet 1619 pour le New York Times Magazine, un projet lauréat du prix Pulitzer qui a recadré l’histoire de l’esclavage aux États-Unis et son rôle dans la démocratie. Il a attiré les critiques des conservateurs qui ont depuis poussé à interdire l’utilisation de fonds fédéraux pour enseigner le projet 1619 dans les écoles publiques K-12.

Sa décision est intervenue au milieu de spéculations selon lesquelles le conseil d’administration de l’UNC-Chapel Hill a subi des pressions de la part des conservateurs pour ne pas lui accorder le mandat de Knight Chair in Race and Investigative Journalism. Les chaises Knight ont historiquement été embauchées avec permanence.

« Il est assez clair que mon mandat n’a pas été pris en raison de l’opposition politique en raison d’opinions discriminatoires contre mon point de vue et je crois ma race et mon sexe », a déclaré Hannah-Jones mardi.

Dans une déclaration conjointe mardi, près de 20 membres du corps professoral de la Hussman School of Journalism and Media de l’UNC ont déclaré qu’ils étaient déçus mais pas surpris par sa décision et soutenaient son choix, qualifiant son traitement par l’université d' »humiliant, inapproprié et injuste ».

« Nous serons francs : c’était raciste », indique le communiqué.

Les membres du corps professoral ont remercié Hannah-Jones d’avoir déclenché des conversations sur l’équité à l’université et ont déclaré que l’école travaillait à la création d’un compte rendu transparent de ce qui s’était passé lors du processus d’embauche d’Hannah-Jones.

« Ce qui s’est passé au cours des derniers mois a mis au premier plan des problèmes longtemps ignorés dans notre communauté et notre nation, mais cela s’est fait au détriment du moral et du bien-être des étudiants, du personnel et des professeurs, en particulier ceux qui sont BIPOC », indique le communiqué.

Susan King, doyenne de Hussman, a déclaré qu’elle espérait que l’université tirerait les leçons de la controverse.

Hannah-Jones devait commencer son poste à l’UNC le 1er juillet, mais elle avait précédemment déclaré qu’elle ne rejoindrait pas l’UNC sans mandat, selon une lettre de son équipe juridique.

Maintenant, Hannah-Jones commencera cet été à Howard, où elle fondera également le Center for Journalism and Democracy, qui formera les journalistes au reportage d’investigation et leur enseignera des compétences historiques et analytiques, a annoncé mardi l’université.

Le président de l’Université Howard, Wayne AI Frederick, a qualifié Hannah-Jones de « journaliste la plus respectée et la plus influente d’aujourd’hui ».

« À un moment aussi critique pour les relations raciales dans notre pays, il est vital que nous comprenions le rôle du journalisme dans la conduite de notre conversation nationale et du progrès social », a-t-il déclaré dans un communiqué lui souhaitant la bienvenue à l’université. « Non seulement nos salles de rédaction doivent refléter les communautés dans lesquelles elles font des reportages, mais nous devons également insuffler à la profession des talents diversifiés. »

Hannah-Jones a déclaré qu’elle était honorée de rejoindre la faculté de Howard.

« L’un de mes rares regrets est de ne pas avoir fréquenté Howard en tant qu’étudiant de premier cycle, et donc venir ici pour enseigner réalise un rêve que je porte depuis longtemps », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle rejoindra Ta-Nehisi Coates, un auteur primé connu pour son travail sur la race, à l’université, qui a également annoncé sa nomination en tant que chaire Sterling Brown du département d’anglais et écrivain en résidence au College of Arts. et Sciences mardi.

