Le ministère des Sports a approuvé la nomination de l’entraîneur biélorusse Nikolai Snesarev comme entraîneur de moyenne et longue distance de l’équipe indienne d’athlétisme.

Snesarev a été nommé jusqu’à la fin du mois de septembre, une période qui coïncidera avec les Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés en juillet-août, a informé vendredi l’Autorité des sports de l’Inde (SAI).

Le joueur de 72 ans est associé à l’athlétisme indien depuis son premier engagement en 2005 et a entraîné un certain nombre d’autres athlètes indiens comme Preeja Sreedharan et Kavita Raut.

Il entraînera le 3000m steeple Avinash Sable, déjà qualifié pour les Jeux olympiques, ainsi que d’autres coureurs de moyenne et longue distance, dans le but de se qualifier pour les Jeux olympiques.

La présidente de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), Adille Sumariwalla, espère que la nomination de Snesarev améliorera encore les performances des coureurs de moyenne et longue distance indiens.

« Avinash Sable veut s’entraîner à nouveau avec Nikolai et nous espérons que cela l’aidera à s’améliorer encore », a déclaré Sumariwalla.

« Nikolai a eu un bon dossier avec l’Inde et des années d’expérience avec nos coureurs de moyenne et longue distance. Il a aidé des athlètes comme Lalita Babar qui a terminé dans le top 10 du steeple aux Jeux olympiques de 2016. Il a de bons résultats avec Sudha Singh comme ainsi qu’Avinash Sable qui s’est entraîné avec lui au départ », a-t-il ajouté.