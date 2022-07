Nikolai Patrushev, chef belliciste du Conseil de sécurité russe, a l’oreille de Poutine et connaît ses pensées

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a tenu la dernière réunion de son Conseil de sécurité avant de lancer l’invasion de l’Ukraine, un faucon du Kremlin semblait dominer la salle. Nikolai Patrushev, le puissant secrétaire du Conseil de sécurité et proche allié de Poutine depuis leurs jours au KGB à Saint-Pétersbourg, a déclaré au président russe que les États-Unis étaient à l’origine des tensions dans l’est de l’Ukraine et cherchaient à orchestrer l’effondrement de la Russie. “Notre tâche est de défendre l’intégrité territoriale de notre pays et de défendre sa souveraineté”, a déclaré Patrushev dans des propos diffusés.

Patrushev, dont le poste équivaut à celui de conseiller américain à la sécurité nationale, exprimait une vision de la guerre froide qui a motivé la guerre de Poutine. Depuis que Poutine a ordonné l’invasion du 24 février, prenant de court une grande partie de l’élite du pays, Patrushev est devenu un avatar intransigeant pour une Russie militariste.

Alors que Poutine semblait patauger au cours des trois premiers mois du conflit – en colère, sur la défensive et presque en train de disparaître – Patrushev s’est avancé pour justifier l’invasion et promouvoir les objectifs de guerre de la Russie. Dans une série d’interviews avec des journaux russes, il a prédit que l’Europe s’effondrerait sous le poids d’une crise mondiale de la nourriture et des réfugiés, tandis que l’Ukraine se désintégrerait en plusieurs États. Il a appelé à un renouveau des « traditions historiques » dans le système éducatif russe pour créer de « véritables patriotes ». Il s’est même aventuré dans la politique économique, appelant à une “perestroïka structurelle” – une référence à la réforme de l’ère soviétique – qui inclurait en partie un nouveau système souverain pour déterminer le taux de change du rouble.

L’émergence soudaine de Patrushev après plus de deux décennies en tant que courtier du pouvoir dans les coulisses a souligné son rôle de moteur au Kremlin. Pendant un certain temps, cela a même suscité des questions quant à savoir s’il cherchait à se positionner pour succéder à Poutine, au milieu de spéculations persistantes sur la santé du président et le retrait de la Russie de Kyiv.

Dmitri, porte-parole du Kremlin Peskov a déclaré au Washington Post que la suggestion selon laquelle le rôle de Patrushev avait changé était une “invention”. Patrushev a toujours été actif dans le cadre de sa “large sphère d’autorité”, a déclaré Peskov.

“Bien sûr, le président est le président, et dans les conditions de l’opération militaire spéciale, il assume le rôle de commandant en chef”, a déclaré Peskov en utilisant le terme du Kremlin pour l’invasion.

Le porte-parole du Conseil de sécurité, Yevgeny Anoshin, a également nié que Patrushev revendiquait un rôle plus important. Patrouchev « est un patriote. C’est un acteur d’État qui, depuis de nombreuses années, est dévoué à la Fédération de Russie et à Poutine », a-t-il déclaré.

La Russie cherche à militariser les écoliers et à censurer les manuels en pleine guerre

Au cours du mois dernier, Poutine a retrouvé une partie de son ancien fanfaron, recentrant la campagne militaire sur la capture de la région orientale du Donbass en Ukraine et creusant une longue guerre d’usure contre Kyiv – et, économiquement, contre l’Occident. Pas plus tard que la semaine dernière, Poutine a déclaré aux législateurs que la Russie n’avait même pas “sérieusement commencé” sa guerre contre l’Ukraine et a affirmé que sa campagne militaire était “le début d’un effondrement capital de l’ordre mondial dirigé par les États-Unis”.

Mais bien que Poutine ait retrouvé sa forme dans une série de discours, des questions subsistent sur sa santé – et Patrushev continue de prendre une grande partie du relais. Le Kremlin nie que Poutine ait des problèmes de santé.

Poutine – qui aura 70 ans cette année et a un an de moins que Patrouchev – n’a pas été photographié en train de jouer au hockey sur glace, son sport préféré, depuis un match du Nouvel An avec Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. En mai, pour la première fois en 10 ans, Poutine a raté le match de gala annuel de la Ligue russe de hockey nocturne.

L’ultime survivant politique de la Russie fait face à un règlement de compte en temps de guerre

Il n’a effectué qu’un seul voyage à l’étranger depuis le début de la guerre – visiter le Tadjikistan puis continuer à Achgabat, au Turkménistan, en juin pour un sommet des cinq États riverains de la mer Caspienne, où, une fois de plus, il s’est ostensiblement tenu à distance de ses homologues, assis autour d’une énorme table ronde.

Patrushev, en revanche, a sillonné l’ex-Union soviétique, visitant plus récemment Erevan, en Arménie, en juin pour un sommet de l’Organisation du Traité de sécurité collective, la réponse dirigée par la Russie à l’OTAN. Là, il a fustigé les États-Unis pour leur «expansion imprudente de l’OTAN» et a affirmé qu’ils cherchaient à briser l’intégration eurasienne et à transformer les États de la région en «pays fantoches et coloniaux, tout comme l’Ukraine».

Patrushev a également pris l’initiative de défendre Kaliningrad, l’enclave russe, menaçant de représailles “sérieuses” pour le blocage des approvisionnements en transit via la Lituanie en raison des sanctions imposées par l’Union européenne. En juillet, lors d’un sommet sur la sécurité dans l’Extrême-Orient russe, il s’est aventuré sur la sécurité énergétique, longtemps l’apanage de Poutine, appelant à la réduction de la “participation étrangère aux projets importants pour le secteur énergétique russe”, et déclarant que la Russie atteindrait son objectif. de « démilitariser » l’Ukraine.

L’ascendance de Patrushev souligne l’influence d’anciens hommes du KGB purs et durs, qui se battent contre des technocrates à tendance libérale pour l’oreille de Poutine depuis plus de deux décennies. Lorsque Poutine a lancé la guerre, il semblait que “le moment de Patrushev était venu”, a déclaré Tatiana Stanovaya, la fondatrice du cabinet de conseil politique russe R.Politik. « Ses idées sont à la base des décisions prises par Poutine. Il est l’une des rares personnalités que Poutine écoute.

Dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, une guerre entre Tchétchènes

Les longues interviews de Patrushev – et ses récents voyages – démontrent qu’il “est celui qui est autorisé à expliquer et à clarifier les pensées de Poutine”, a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. “Tout le monde n’a pas le droit de faire ça. Tout le monde ne le sait pas. »

Même lorsque le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov parle, il n’est pas clair s’il parle au nom de Poutine. « Les diplomates essaient souvent de deviner. Ils ne savent pas ce que veut Poutine, mais Patrouchev le sait », a déclaré Kolesnikov.

Depuis que Poutine a été nommé à la tête du FSB, l’agence qui a succédé au KGB, en 1998 et a commencé son ascension rapide à la présidence russe, Patrushev a servi à ses côtés. Pour Mark Galeotti, professeur honoraire à l’University College London School of Slavonic and East European Studies, Patrushev a longtemps été le “diable sur l’épaule de Poutine lui chuchotant du poison à l’oreille”.

Selon une personne autrefois proche des deux hommes, Patrushev est un « silovik » alcoolique et loquace – qui se traduit par « homme de force » et est utilisé en Russie pour décrire les anciens responsables de la sécurité au pouvoir – qui a forgé sa vision de le monde dans la guerre froide et a peu changé depuis la chute de l’Union soviétique, en particulier dans son hostilité envers les États-Unis. “C’est un super KGB soviétique”, a déclaré la personne, s’exprimant, comme d’autres, sous couvert d’anonymat en raison de craintes pour sa sécurité personnelle. “Il comprend tout comme si l’Union soviétique existait encore, et il se voit en ces termes.”

Patrushev a d’abord servi aux côtés de Poutine lorsqu’ils ont travaillé dans la division de contre-espionnage du KGB dans ce qui était alors Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, dans les années 1970. Patrushev a déménagé à Moscou deux ans avant Poutine, occupant des postes de direction au siège du FSB à Loubianka dans les années 1990. Lorsque Poutine a soudainement dépassé Patrushev pour devenir chef du FSB, Patrushev était jaloux, a déclaré la personne autrefois proche des deux hommes. « Poutine n’était personne. Poutine était lieutenant-colonel et [Patrushev] était déjà colonel général.

Un ancien officier supérieur du KGB qui a déjà travaillé avec Poutine a accepté. « Patrushev était plus âgé et plus haut dans les rangs. Mais Poutine a pris le relais parce qu’il était plus proche de [then-President Boris] Eltsine », a déclaré cette personne.

Plus tard, lorsque Poutine a été choisi par Eltsine pour devenir Premier ministre, Patrouchev a remplacé Poutine à la tête du FSB. À partir de ce moment, Patrushev a cherché à la fois à s’assurer que Poutine reste au pouvoir et à le contrôler, a déclaré la personne autrefois proche des deux hommes. Des questions ont longtemps tourbillonné quant à savoir si Patrushev, en tant que chef du FSB, aurait pu jouer un rôle dans une série d’attentats meurtriers contre des appartements en 1999, qui ont tué plus de 300 personnes et ont été officiellement imputés aux terroristes tchétchènes. La réponse rapide de Poutine en tant que Premier ministre – une nouvelle guerre russe en Tchétchénie – l’a élevé de bureaucrate peu connu à héros national, l’aidant à le propulser à la présidence des mois plus tard.

Les enquêtes du ministère de l’Intérieur reliant une tentative d’attentat à la bombe contre un appartement au FSB ont été rapidement closes par Patrushev, qui a affirmé que la tentative n’était rien de plus qu’un “exercice” pour tester la vigilance des habitants. Le Kremlin a nié tout rôle du FSB dans les attentats.

Au cours des deux dernières années, Patrushev a été l’un des rares conseillers proches ayant un accès régulier au président, selon des initiés de Moscou, renforçant son influence sur Poutine. « Patrushev a ses propres relations avec Poutine. Il était son patron. Il est plus âgé. Pour Poutine, de telles choses sont importantes », a déclaré un homme d’affaires moscovite bien connecté.

Patrushev était parmi les très rares conseillers à la sécurité qui étaient probablement au courant de la décision de Poutine avant le lancement de l’invasion, a déclaré Stanovaya. Et près de cinq mois plus tard, aucun des deux hommes ne voit – ou ne veut – une issue.