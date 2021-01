Bravant d’énormes risques, ils sont devenus des héros et sont maintenant largement vénérés en Russie pour avoir empêché une catastrophe déjà terrible de s’aggraver.

Le général Antoshkin était à la tête des soi-disant liquidateurs, les équipes rassemblées à la hâte de travailleurs militaires et civils envoyés sur le site de la catastrophe nucléaire.

MOSCOU – Le général Nikolai T.Antoshkin, commandant d’une opération périlleuse de lutte contre les incendies d’hélicoptère au cours de laquelle lui et d’autres pilotes ont bravé l’exposition aux radiations pour contenir la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, est décédé dimanche. Il avait 78 ans.

Le réacteur n ° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, au nord de Kiev en Ukraine, a explosé le 26 avril 1986, crachant des radiations dans l’atmosphère et menaçant d’en émettre beaucoup plus alors qu’un incendie faisait rage dans le cœur ouvert du réacteur, répandant de la fumée radioactive.

La tâche de lutte contre les incendies et de nettoyage a commencé dans le secret mais est ensuite devenue publique. L’objectif était de contenir autant de radiations que possible sur place, de peur qu’elles ne contaminent les champs et ne rendent malades dans toute l’Europe.

Après que des membres d’une équipe de lutte contre les incendies qui se sont approchés au sol la nuit de l’accident sont tombés avec un mal aigu des radiations, la tactique a changé pour combattre l’incendie depuis les airs, avec des hélicoptères.

Le général Antoshkin, qui servait dans une unité de l’armée de l’air soviétique à Kiev à l’époque, est devenu le pilote commandant de cette opération, bien qu’il ne soit pas clair que les pilotes s’en tireraient beaucoup mieux que les équipes au sol pour se protéger des radiations.

Pendant environ deux semaines, des hélicoptères ont survolé le noyau ouvert pour larguer 5 000 tonnes de sable, d’argile, de plomb et de bore afin d’éteindre le feu et de réduire le rayonnement. Les vols ont exposé les pilotes à de la fumée contaminée et à des faisceaux de rayonnement émanant du réacteur.