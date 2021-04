L’action Nikola se négociait à 12,20 $ l’action à 10 h 55, en hausse d’environ 18%. Les actions, qui se négociaient autrefois jusqu’à 93,99 $, sont tombées en dessous de 10 $ plus tôt dans la semaine pour la première fois depuis que la société a été introduite en bourse par une fusion inversée avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, en juin. Nikola, qui a été brièvement évalué plus haut que Ford Motor l’année dernière, a maintenant une valeur marchande de moins de 4 milliards de dollars.

«Nous vérifions les cases», a-t-il dit sur «Squawk on the Street». « Il y a un élan formidable ici. L’équipe est tête en bas. C’est tout ce que je peux dire. »

Les plans comprennent l’installation de stations de ravitaillement en hydrogène pour camions lourds sur deux sites en Californie pour TravelCenters of America, qui est la plus grande société cotée en bourse qui gère des centres de voyage à service complet aux États-Unis. Les stations initiales sont « une première étape pour les parties pour explorer le développement mutuel d’un réseau national « , selon Nikola.

Les actions du fabricant de camions électriques assiégé Nikola ont bondi en début de séance jeudi après que la société ait reconfirmé ses objectifs de production et annoncé une collaboration limitée sur les stations de ravitaillement en hydrogène avec TravelCenters of America.

La collaboration entre Nikola et TravelCenters of America est soumise à des négociations et à l’exécution d’un accord définitif convenu par les deux sociétés, selon un communiqué de presse.

« La clé ici est vraiment d’avoir cette solution intégrée », a déclaré Ubben. « Les stations hydrogène et le camion à pile à combustible. »

Les véhicules électriques à pile à hydrogène sont considérés comme une solution à longue portée pour l’industrie du camionnage, qui tente de s’éloigner des camions diesel. Ils fonctionnent un peu comme des véhicules électriques à batterie, mais sont alimentés par de l’électricité produite à partir d’hydrogène et d’oxygène au lieu de batteries pures.

Les FCEV sont également plus rapides à alimenter que les véhicules électriques à batterie, que les industries de l’automobile et du camionnage explorent également pour des trajets plus courts. Mais ils présentent également bon nombre des mêmes obstacles, tels que des coûts plus élevés et une infrastructure de recharge / ravitaillement.

Dans un vote de confiance séparé pour la technologie des piles à hydrogène, le fournisseur automobile mondial Bosch a annoncé jeudi son intention d’investir 1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) dans cette technologie jusqu’en 2024. La société allemande estime que le marché de l’hydrogène en Europe vaudra presque 40 milliards d’euros (48,2 milliards de dollars) d’ici 2030 – avec des taux de croissance annuels de 65%.