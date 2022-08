Nikola NKLA va acquérir Romeo Power RMO

Le constructeur de poids lourds électriques Nikola a déclaré lundi qu’il avait conclu un accord de 144 millions de dollars pour acquérir le fournisseur de batteries Romeo Power, donnant à l’entreprise le contrôle d’un élément clé de sa chaîne d’approvisionnement.

La transaction entièrement en actions valorise Romeo à 74 cents par action, une prime de 34% par rapport au cours de clôture de Romeo vendredi. Les actions de Romeo ont augmenté d’environ 23% à 68 cents dans les échanges avant commercialisation après la publication de la nouvelle.

Dans le cadre de l’accord, Nikola fournira à Romeo un financement provisoire de 35 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu’à la conclusion de l’accord, ont indiqué les sociétés. Nikola a déclaré qu’il pensait que l’acquisition pourrait lui faire économiser jusqu’à 350 millions de dollars au cours des quatre prochaines années.

La société californienne Romeo est spécialisée dans la construction de modules et de packs de batteries pour les gros véhicules utilitaires électriques, en utilisant des cellules de batterie lithium-ion fabriquées par d’autres sociétés. Nikola, qui a commencé à expédier ses semi-remorques électriques plus tôt cette année et prévoit d’expédier entre 300 et 500 camions en 2022, a été le plus gros client de Romeo.

Le PDG de Nikola, Mark Russell, a déclaré que l’accord permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de sa plate-forme d’électrification.

“Compte tenu de notre solide relation avec Romeo et de notre collaboration continue, nous sommes confiants dans notre capacité à réussir l’intégration et à fournir les nombreux avantages stratégiques et financiers attendus de cette acquisition”, a-t-il déclaré.

L’accord est une bouée de sauvetage pour Romeo, qui, comme Nikola, est l’une des nombreuses entreprises du secteur des véhicules électriques à être devenue publique via des fusions avec des sociétés d’acquisition à vocation spécifique. Romeo est devenu public via une fusion SPAC fin 2020, dans le cadre d’un accord qui valorisait la société combinée à 900 millions de dollars.

Mais Romeo n’avait plus que 66,8 millions de dollars en espèces et équivalents à la fin du premier trimestre, après avoir accumulé plus de 250 millions de dollars de pertes. Avec ses actions se négociant en dessous de 1 $ ces dernières semaines et avec la hausse des taux d’intérêt, Romeo a peut-être manqué d’options pour rester à flot.

Nikola s’est efforcé d’obtenir l’approbation des actionnaires d’une mesure visant à augmenter son nombre total d’actions en circulation, une mesure qui a été bloquée par son ancien PDG Trevor Milton, qui a été évincé à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait déformé les détails de la technologie et du carnet de commandes de Nikola aux investisseurs. . Nikola prévoit de convoquer à nouveau son assemblée des actionnaires mardi après-midi pour annoncer les totaux actuels des votes.

Dans un dossier réglementaire lundi matin, Nikola a déclaré qu’il avait suffisamment d’actions non émises pour finaliser l’acquisition de Romeo, même si la proposition d’augmentation de ses actions en circulation échoue.