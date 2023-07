Nikola NKLA a ajourné la proposition d’augmentation des parts de l’assemblée annuelle

Le constructeur de camions électriques Nikola n’a toujours pas obtenu l’approbation des actionnaires pour émettre de nouvelles actions et a de nouveau ajourné son assemblée annuelle pour tenter d’obtenir plus de soutien, a annoncé jeudi la société.

Nikola avait ajourné sa réunion annuelle du 6 juin jusqu’à jeudi pour essayer d’obtenir plus de soutien pour la proposition. La loi actuelle du Delaware, où Nikola est constituée, exige l’approbation des propriétaires d’au moins 50 % des actions en circulation de la société pour adopter une proposition d’augmentation des actions.

Cependant, cette loi pourrait changer le 1er août. En vertu des modifications approuvées par la législature de l’État du Delaware et en attente de signature par le gouverneur de l’État, une société constituée dans l’État n’aura besoin que d’une majorité simple des actions votées pour approuver une augmentation des actions autorisées.

La réunion de Nikola est à nouveau ajournée jusqu’à 16 h HE le 3 août, date à laquelle la nouvelle règle pourrait être en vigueur. Nikola a déclaré que cette proposition aurait été adoptée jeudi si la nouvelle règle avait été en place.

Nikola demande à ses actionnaires l’approbation de doubler le nombre total d’actions autorisées, de 800 millions à 1,6 milliard, afin de lui donner la possibilité de lever des fonds en émettant de nouvelles actions au besoin.

La société devrait lancer la version tant attendue à pile à combustible à hydrogène de son semi-remorque électrique Tre plus tard ce mois-ci. Au 9 mai, elle avait 140 commandes en cours pour le nouveau camion. Nikola espère lever des fonds supplémentaires pour aider à financer la rampe de production du nouveau camion et à développer son réseau de ravitaillement en hydrogène aux États-Unis et au Canada.

Nikola publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l’ouverture des marchés américains le 4 août.