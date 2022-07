Nikola n’a toujours pas de voix pour le plan d’émission d’actions opposé par le fondateur Trevor Milton

Le PDG et fondateur de US Nikola, Trevor Milton, prend la parole lors de la présentation de ses nouveaux camions à batterie entièrement électriques et à pile à combustible à hydrogène en partenariat avec CNH Industrial, lors d’un événement à Turin, en Italie, le 2 décembre 2019.

Le constructeur de camions électriques Nikola n’a une fois de plus pas réussi à obtenir l’approbation des actionnaires pour lever de nouveaux fonds, a annoncé lundi la société. La mesure a jusqu’à présent été bloquée par le fondateur de l’entreprise, décédé depuis.

Lors d’une brève diffusion sur le Web lundi, le président Steven Girsky a déclaré que même si le vote sur la proposition d’émission de nouvelles actions est plus proche qu’il ne l’était il y a quelques semaines, le décompte est encore inférieur aux 50% d’actions en circulation nécessaires pour passer. La réunion est ajournée jusqu’au 2 août.

Les actions de Nikola étaient à peu près stables après les heures de négociation après la fin de la réunion.

Nikola cherche à lever des fonds en émettant de nouvelles actions, un processus qui nécessite l’approbation des actionnaires. L’assemblée annuelle des actionnaires de la société du 1er juin a été ajournée après que son fondateur et ancien PDG et président, Trevor Milton, ait voté contre la proposition. La réunion a brièvement repris le 30 juin, pour être ajournée à nouveau car la proposition n’avait toujours pas obtenu les votes nécessaires.

Milton a quitté l’entreprise au milieu d’allégations de fraude en 2020, mais il reste le principal actionnaire de Nikola. Il détient 11% des actions de la société et en contrôle environ 9% de plus via un véhicule d’investissement qu’il détient en copropriété, ce qui lui donne le contrôle d’environ 90 millions d’actions de Nikola.

Afin de passer la proposition de nouvelles actions, 50% des actions en circulation de Nikola doivent être votées en faveur. Au 18 juillet, a déclaré Girsky, le vote était à moins de 0,5%, soit moins de 1,6 million d’actions, du vote.

Nikola n’est pas en danger immédiat de manquer de liquidités, mais la liberté d’émettre de nouvelles actions lui donnerait une flexibilité financière. Le chef des finances, Kim Brady, a déclaré en mai que la société disposait de suffisamment de liquidités pour financer ses opérations pendant au moins un an. Mais il a également noté que Nikola brûlait environ 180 millions de dollars par trimestre, et a alors déclaré qu’une offre d’actions avait été intégrée à ses plans pour plus tard en 2022.

Au 31 mars, Nikola disposait de 385 millions de dollars en espèces et de 409 millions de dollars supplémentaires disponibles via une ligne de capital de Tumim Stone Capital. Il a levé 200 millions de dollars supplémentaires via une émission de billets convertibles en mai.

Milton, qui a fondé Nikola en 2015, est parti brusquement en septembre 2020 après que le vendeur à découvert Hindenburg Research l’ait accusé d’avoir fait de fausses déclarations aux investisseurs sur la technologie et le carnet de commandes de l’entreprise.

Un grand jury fédéral a depuis inculpé Milton de quatre chefs de fraude liés à des déclarations qu’il a faites à des investisseurs au sujet des affaires de Nikola. Son procès doit actuellement commencer en septembre. Milton a nié les allégations.

Nikola publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l’ouverture des marchés américains le 4 août.

Correction : Cet article a été mis à jour pour corriger les pronoms de Kim Brady.