Nikola Jokic Triple Sparks Denver sur Portland, Spurs Stun Nets

Nikola Jokic a réussi son 13e triple-double de la saison alors que les Denver Nuggets ont surmonté un affichage de 44 points de Damian Lillard pour vaincre les Portland Trail Blazers 122-113 mardi.

Jokic, double joueur le plus utile de la NBA, a terminé avec 36 points, 12 rebonds et 10 passes décisives alors que Denver a prolongé sa séquence de victoires à sept matchs pour écarter un match de Memphis au sommet de la Conférence Ouest.

C’était le 17e triple-double de 30 points de la carrière de Jokic, le plaçant en illustre compagnie aux côtés de Magic Johnson et Larry Bird au septième rang du classement de tous les temps.

Une première mi-temps à haut score a vu Denver prendre une avance de 73-66, Lillard gardant Portland fermement dans la chasse avec 30 points dans les deux premiers quarts.

Mais les ajustements défensifs de Denver en seconde période les ont aidés à maîtriser fermement la compétition alors qu’ils s’étiraient au quatrième quart – menant jusqu’à 20 points à un moment donné – pour clôturer la victoire.

“C’est toujours difficile et c’est toujours intéressant contre eux”, a déclaré Jokic par la suite. “C’est une bonne équipe avec un bon entraîneur et Lillard joue de manière incroyable en ce moment.

“Mais je pense qu’en seconde période, nous avons joué une très bonne défense… et c’est pourquoi nous avons gagné le match.”

Le parcours de 36 points de Jokic est venu de 13 tirs sur 14 depuis le terrain, y compris un affichage presque parfait de la ligne des lancers francs.

Le Serbe était l’un des cinq joueurs de Denver à deux chiffres – Michael Porter Jr. a ajouté 23 points et Jamal Murray 17.

Bruce Brown en avait 12 sur le banc tandis qu’Aaron Gordon en ajoutait 11.

Le talisman de Portland Lillard a quant à lui réalisé six sur 12 à partir de trois points et a été un parfait 14 sur 14 à partir de la ligne de faute dans son total de 44 points.

Ailleurs mardi, les Brooklyn Nets épuisés ont subi une troisième défaite consécutive lors d’une défaite 106-98 contre les San Antonio Spurs.

Les Nets manquaient Kevin Durant (genou) et Kyrie Irving (mollet) en raison d’une blessure, et les absents se sont révélés critiques alors que la star des Spurs Keldon Johnson a remporté un sommet en carrière de 36 points et 11 rebonds.

Cette victoire a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives pour San Antonio, qui reste à une place du bas de la Conférence Ouest avec 14 victoires et 31 défaites.

Brooklyn n’a plus gagné de match depuis que Durant s’est blessé au genou droit contre Miami le 8 janvier.

“Un travail d’équipe”

Alors que Brooklyn a du mal à retrouver son rythme de victoire sans Durant, Milwaukee a une fois de plus ignoré la perte de sa star Giannis Antetokounmpo en remportant une victoire de 130-122 contre les Raptors de Toronto.

Antetokounmpo a maintenant raté quatre matchs consécutifs pour les Bucks, mais Jrue Holiday a intensifié avec une grande performance pour guider les champions de la NBA 2021 vers la victoire.

Holiday a terminé avec 37 points, un sommet de la saison, avec six rebonds et sept passes décisives, alors que Milwaukee, deuxième, se rapprochait de Boston au sommet de la Conférence Est.

Milwaukee tirait de l’arrière 74-67 à la mi-temps, mais s’est détaché au troisième quart pour sceller efficacement la victoire, devançant Toronto 38-23.

“C’est vraiment un effort d’équipe, tout le monde a joué de tout son cœur et a remporté la victoire”, a déclaré Holiday par la suite.

Dans l’autre match de mardi, Joel Embiid a marqué 41 points alors que les 76ers de Philadelphie ont dominé les Clippers de Los Angeles 120-110 sur la route.

Les Sixers restent troisièmes au classement de la Conférence Est à 28-16.

