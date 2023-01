Nikola Jokic Triple Double mène Denver sur Boston dans NBA Showdown

Nikola Jokic a réalisé un triple double avec 30 points, 12 rebonds et 12 passes décisives pour déclencher l’hôte Denver contre Boston 123-111 lors d’une confrontation dimanche des dirigeants de la conférence NBA.

Jokic, double joueur en titre de la NBA en titre, a effectué 10 tirs sur 13 depuis le sol, y compris les deux tentatives à 3 points, et est allé 8 en 8 depuis la ligne des lancers francs pour produire son neuvième triple double de la saison.

Les Nuggets se sont améliorés à 24-12, étendant leur avance dans la Conférence de l’Ouest à un match avec une 10e victoire en 12 matchs et mettant fin à la séquence de quatre victoires consécutives de Boston.

“Nous jouons une bonne marque de basket-ball”, a déclaré Andrew Gordon de Denver, qui a contribué 18 points, six rebonds et sept passes.

« Il s’agit de gérer les affaires. Nous avons fini par nous occuper des affaires. Il ne s’agit pas de l’autre équipe. Il s’agit de la norme à laquelle nous nous tenons. Ce soir, nous avons tenu ce standard.”

Denver, 14-3 à domicile, a battu les Celtics pour la première fois depuis novembre 2019.

Bruce Brown a ajouté 21 points pour Denver tandis que Michael Porter Jr. en a ajouté 19.

Jaylen Brown a mené Boston avec 30 points et huit rebonds tandis que Jayson Tatum a contribué 25 points, sept rebonds et six points pour les Celtics, leaders de la Conférence de l’Est, qui ont toujours le meilleur record de la NBA à 26-11.

Gordon a défendu les stars de Boston une grande partie de la soirée.

“Ce sont des joueurs spéciaux”, a déclaré Gordon. “Vous essayez de leur rendre la tâche difficile. Vous ne pourrez vraiment pas les arrêter. Vous essayez de les rendre inconfortables, de rendre leurs tirs difficiles, et c’est ce que Nous faisions.”

Une jante cassée a interrompu le match pendant 34 minutes avec 6:43 restants au quatrième quart avec les Nuggets menant 110-97.

Le Japonais Rui Hachimura est sorti du banc pour marquer un sommet de 26 points en menant les Wizards de Washington à une victoire de 118-95 à Milwaukee.

Le centre letton Kristaps Porzingis a ajouté 22 points et Kyle Kuzma a contribué son deuxième triple double en carrière avec 10 points, 13 rebonds et 11 passes décisives pour les Wizards (17-21).

La séquence de victoires de Washington s’est étendue à cinq matchs malgré l’absence du gardien vedette Bradley Beal.

Tombant à 23-13, les Bucks étaient menés par 19 points et 10 rebonds de Bobby Portis, et étaient privés de la star grecque Giannis Antetokounmpo, qui a été mis à l’écart par une douleur au genou gauche.

Ja Morant a marqué 35 points et le centre néo-zélandais Steven Adams a ajouté 11 points et 23 rebonds pour inciter l’hôte Memphis Grizzlies à une victoire 118-108 sur Sacramento.

“Nous avons pris sur nous d’intervenir et de livrer”, a déclaré Morant.

De’Aaron Fox a mené les Kings (19-16) avec 19 points tandis que Domantas Sabonis a ajouté 18 points et 14 rebonds.

Les Grizzlies se sont améliorés à 23-13, à égalité avec la Nouvelle-Orléans pour la deuxième place dans l’Ouest, un match derrière Denver.

