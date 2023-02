Nikola Jokic Triple alors que Denver Nuggets Down Dallas Mavericks, LeBron James Return Sparks Lakers

Nikola Jokic a remporté son 21e triple-double de la saison mercredi alors que les Denver Nuggets maintenaient leur emprise sur la première place de la Conférence Ouest de la NBA avec une victoire 118-109 sur les Dallas Mavericks.

Le double joueur le plus utile de la NBA a terminé avec 14 points, 13 rebonds et 10 passes décisives pour offrir une troisième victoire consécutive à Denver, qui mène désormais le classement par cinq matchs avec 41 victoires et 18 défaites.

Les Mavericks étaient sans nouvelle recrue Kyrie Irving, qui a regardé de loin Luka Doncic terminer avec 37 points en vain au Ball Arena de Denver.

Irving a été exclu de ce qui n’aurait été que son cinquième match pour Dallas après s’être plaint d’une tension dans le bas du dos.

Sans la puissance de feu offensive d’Irving, Dallas a eu du mal à entrer dans le match.

Doncic était le seul partant des Mavs à terminer à deux chiffres –– un contraste frappant avec Denver, qui a vu tous ses partants faire des chiffres à deux chiffres.

Michael Porter Jr. a soutenu Jokic avec 22 points, tandis que Kentavious Caldwell-Pope en a ajouté 14. Jeff Green a marqué 24 points sur le banc.

LeBron de retour

Ailleurs mercredi, LeBron James est revenu d’une absence pour blessure pour aider le nouveau look des Lakers de Los Angeles à mettre en déroute les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 120-102.

James n’avait pas joué depuis qu’il avait battu le record de tous les temps de la NBA de Kareem Abdul-Jabbar la semaine dernière en raison d’un problème de cheville.

Mais la star de 38 ans n’a montré aucun signe de problèmes de forme persistants, marquant 21 points lors de la victoire des Lakers. Anthony Davis a mené les Lakers avec 28 points tandis que le meneur nouvellement acquis D’Angelo Russell a impressionné avec un parcours de 21 points.

À Boston, Jayson Tatum est revenu avec style avec 38 points alors que les Celtics ont battu Detroit 127-109.

Tatum, qui a raté la défaite de mardi contre Milwaukee, a tiré 15 sur 24 depuis le terrain, dont six à trois points.

Les leaders de la Conférence de l’Est se sont améliorés à 42-17 avec la victoire et ont une fois de plus démontré leur profondeur, Malcolm Brogdon ajoutant 25 sur le banc.

Bojan Bogdanovic (28 points) a mené le score des Pistons.

Cette victoire signifie que Boston restera la tête de série n ° 1 de la Conférence Est avant la pause des étoiles plus tard cette semaine.

“Tout bien considéré, avec tout ce que nous avons traversé cette saison en équipe – les changements d’entraîneurs, les gars qui se sont blessés et les matchs manqués – dans l’ensemble, ça a été un sacré début”, a déclaré Tatum.

À Philadelphie, le parcours de 29 points de Joel Embiid a aidé les 76ers à remporter une victoire 118-112 sur les Cleveland Cavaliers dans un match qui avait menacé de mal tourner pour les Sixers lors d’une seconde mi-temps déséquilibrée.

Les Sixers semblaient se diriger vers une victoire confortable après avoir dominé la première mi-temps pour mener 63-38 à la mi-temps.

Mais Donovan Mitchell a pris feu pour Cleveland après la pause avec 25 points en seconde période, et un match qui semblait prêt pour une éruption des Sixers est soudainement devenu un concours.

Les Sixers menaient par 28 points au troisième quart, mais le retour de Cleveland a vu cette avance se réduire à seulement quatre points avec moins de deux minutes à jouer.

Les ponts brillent à Brooklyn

Philadelphie, cependant, a fait juste assez pour s’accrocher à la victoire, bien qu’il ait été surclassé 42-31 au dernier quart.

“Nous avons très bien joué en première mi-temps, nous n’aurions probablement pas pu mieux jouer”, a déclaré l’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, ajoutant que la pause All-Star imminente de mi-saison aurait pu expliquer la faiblesse de son équipe en seconde mi-temps.

“En deuxième mi-temps, je pense que la pause All-Star a commencé”, a déclaré Rivers.

“J’ai adoré la façon dont nous sommes ressortis avec l’intensité, mais nous n’avons tout simplement pas pu la maintenir… Ce soir, il a presque fallu trouver un moyen de ne pas gagner à la fin.

“Mais nous remporterons la victoire.”

À Brooklyn, Mikal Bridges a éclaté pour un sommet en carrière de 45 points pour aider les Nets à couler le Miami Heat 116-105.

Bridges, qui a rejoint Brooklyn depuis Phoenix dans le cadre du commerce à succès qui a envoyé Kevin Durant aux Suns, est allé 17 pour 24 sur le terrain.

“Mes coéquipiers n’arrêtaient pas de me trouver”, a déclaré Bridges.

«Ils avaient l’impression que je l’avais fait et n’arrêtaient pas de me donner le ballon. Ils m’ont donné la confiance nécessaire pour aller là-bas et être agressif.

“Mais je vais là-bas pour gagner, donc c’est une statistique vide pour moi si nous perdons. Je suis juste heureux que nous ayons eu le doublage.”

