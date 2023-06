Nikola Jokić n’hésite pas à faire savoir au monde qu’il est prêt à rentrer chez lui en Sibérie après avoir remporté la finale de la NBA 2023.

Au cours des trois dernières saisons NBA, il y a eu un débat ouvert pour savoir si Nikola Jokic est le meilleur joueur de la NBA. Bien sûr, certaines personnes ne seront jamais d’accord quoi qu’il fasse. Jokic a commencé cette saison en tant que double joueur le plus utile en titre. Il a eu une chance d’entrer dans l’histoire cette saison en remportant sa troisième victoire consécutive, mais malheureusement, Joel Embiid lui a volé cela. Hier soir, Nikola a eu le dernier rire en portant les Denver Nuggets au tout premier championnat NBA de la franchise. Pour couronner le tout, il a également remporté le titre de MVP de la finale, faisant taire tous ses sceptiques. Lors de la conférence de presse d’après-match, vous vous attendriez à ce qu’il ait quelques mots pour ses ennemis, mais ce qu’il a dit à la place vous surprendra certainement.

« Le travail est fait. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Jokic a déclaré lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait de remporter le championnat NBA et MVP. « Je vais demander à Josh [Nuggets Chairman] pour me donner l’avion », a déclaré Jokic lors de l’après-match du panel NBA TV. « Je vais le mettre sous pression. Je ne me sens pas mal du tout. »

Dans chaque interview par la suite, il a mentionné son désir de rentrer chez lui. Finalement, il a révélé que ses chevaux avaient une grande course à venir et qu’il voulait y assister.

Malheureusement pour Jokic, il pourrait manquer la course de chevaux. Il a été informé à l’antenne qu’il devait rester pour le défilé du championnat des Nuggets. Quand il l’a découvert, il était dégonflé car il prévoyait sérieusement de se rendre rapidement en Sibérie.

Toutes les affaires et aucun jeu semble être la devise de Nikola et il est prêt pour son temps libre. Avec une équipe jeune, il est presque certain que les Nuggets sont prêts à connaître une autre grosse année la saison prochaine.