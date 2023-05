Nikola Jokic publie un autre triple-double, les Nuggets devancent les Lakers dans le premier match

Nikola Jokic a enregistré son sixième triple-double de ces séries éliminatoires avec 34 points, 21 rebonds et 14 passes décisives, propulsant les Nuggets de Denver vers une victoire de 132-126 contre les Lakers de Los Angeles lors de l’ouverture de la finale de la Conférence Ouest mardi soir.

Derrière le départ grésillant et la finition solide de Jokic, et les 31 points de Jamal Murray, Denver a battu les Lakers lors du premier match de la finale de l’Ouest pour la toute première fois.

Après un départ lent, Anthony Davis a récolté 40 points et 10 rebonds, et LeBron James a terminé avec 26 points, 12 planches et neuf passes. Austin Reaves a récolté 23 points et alimenté la course désespérée de Los Angeles au quatrième quart qui a presque effacé le coussin de 14 points de Denver après trois.

Les Nuggets menaient par pas moins de 21 mais les Lakers ont tiré à moins de trois points deux fois au quatrième quart, une fois sur le 3 points de Reaves à 124-121 et de nouveau sur la paire de lancers francs de James qui a fait 129-126 avec 1 : 12 restants.

Après que Jokic ait coulé deux lancers francs avec 26 secondes à jouer pour donner à Denver une avance de 131-126, Murray a poussé le ballon de James alors qu’il était sur le point de l’amener au cerceau et Jokic a récupéré le ballon lâche avant d’être victime d’une faute avec 10,9 secondes à jouer. Il a coulé l’un des deux et James a raté de 3 alors que les secondes s’écoulaient.

Le match 2 aura lieu jeudi soir au Ball Arena, où les Nuggets, tête de série, ont une fiche de 7-0 en séries éliminatoires et de 41-7 au total, le meilleur record à domicile de la ligue cette saison.

Jokic a déclaré un jour plus tôt que les Nuggets avaient désespérément besoin d’éviter de suivre les traces des Memphis Grizzlies et des Golden State Warriors, qui ont tous deux laissé tomber leur premier match à domicile contre les Lakers et ont fini par perdre en six matchs.

De plus, James a remporté ses 20 dernières séries éliminatoires dans lesquelles son équipe a remporté le premier match.

Les Nuggets n’avaient pas pris le match 1 contre les Lakers depuis 1979, lorsqu’ils avaient remporté le premier match de la série best-of-3 pour perdre les deux suivants. C’est le plus proche que les Nuggets aient jamais réussi à éliminer les Lakers, qui ont battu Denver à trois reprises en finale de l’Ouest, y compris dans la bulle de Floride en 2020.

Présentant ses références de MVP dans une superbe démonstration de puissance au premier quart, Jokic a abattu une douzaine de planches et distribué cinq passes décisives pour aller avec huit points. Cela a fait de lui le premier joueur depuis au moins 1997 à avoir une douzaine de planches ou plus et au moins cinq passes décisives dans n’importe quel quart d’un match éliminatoire de la NBA.

Les Lakers ont utilisé une course de 11-2 pour réduire le déficit à 11 points avant que Jokic ne réponde avec un 3 points déséquilibré sur le bras tendu de Davis qui flottait à peine le filet au buzzer, laissant Davis revenir péniblement sur le banc en incrédulité.

Le « Joker », qui a raté son troisième titre consécutif de MVP de la NBA cette année alors qu’il était devancé par Joel Embiid de Philadelphie, a récolté 19 points, 16 rebonds, sept passes décisives et deux blocs à la mi-temps alors que les Nuggets prenaient une avance de 72-54 en le vestiaire.

Jokic a dépassé les Lakers par lui-même 16-13 en première mi-temps et les Nuggets ont battu LA lors de l’ouverture d’une série éliminatoire pour la première fois en huit essais.

Reportage de l’Associated Press.

