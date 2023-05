Nikola Jokic n’a peut-être pas l’air du rôle, mais sa célébrité n’est pas à débattre

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Quand Lakers L’entraîneur Darvin Ham a rencontré son équipe avant le premier match de la finale de la Conférence Ouest. Ils ont discuté de l’une des nombreuses idées fausses sur Nikola Jokic.

Celui-ci avait à voir avec sa condition physique.

« Je pense qu’il est l’un des joueurs les plus conditionnés de son calibre dans notre ligue », a déclaré Ham. « Il a une drôle de petite course, rebondit quand il court, mais ce gamin est en forme. »

Pour Jokic, ce n’est qu’une des nombreuses choses que les gens se trompent à son sujet.

Et s’il n’est pas ciselé ou rapide comme l’éclair ? Il déjoue les gars avec son jeu de jambes brillant. Il les déplace où il veut avec sa force brute. Il a apparemment une longueur d’avance sur tout le monde, même s’il semble un pas en arrière.

Jokic a organisé une autre clinique de maître lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest, terminant avec 34 points, 21 rebonds, 14 passes décisives et deux blocs dans le Pépites de Denver ‘ Victoire 132-126 contre les Lakers mardi au Ball Arena. Il cherchera à le refaire jeudi soir.

Jokic a l’habitude d’être sous-estimé. Lorsqu’il a remporté son premier prix MVP en 2021, il portait un t-shirt avec de nombreuses choses négatives qu’il avait entendues sur lui-même écrites dessus – lent, ne peut pas sauter, hors de forme, mauvais défenseur, 41e choix. Au verso, il y avait trois mots : « Joke’s on you. »

À l’approche des séries éliminatoires, la grande question était de savoir s’il avait ce qu’il fallait pour diriger une équipe au moment le plus important. Bien sûr, c’est un MVP à deux reprises, une machine à statistiques, une aberration physique.

Mais les séries éliminatoires sont une bête différente.

La pression est écrasante. Les feux de la rampe sont aveuglants. C’est une époque où seules les stars les plus tenaces atteignent le sommet, celles qui le veulent le plus, celles qui croient profondément qu’elles méritent d’être championnes.

Il est difficile de voir Jokic de cette façon. Il apparaît souvent comme nonchalant. Il semble se soucier plus de ses chevaux que, eh bien, n’importe quoi.

Voici un bref aperçu de certaines des choses qu’il a dites cette année : En février, lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris d’être le septième choix du repêchage des étoiles, il a répondu : « Je ne me repêcherais pas non plus. Je ne suis pas fait pour ce jeu. » Puis en mars, lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait pour lui de gagner trois MVP consécutifs, il a répondu : « Je ne sais pas. Cela ne veut rien dire de spécial. »

Mais cela ne se traduit pas dans les coulisses – ou sur le terrain.

« Nous le voyons tous quand ce ballon saute, mais jouer au niveau auquel il joue tous les soirs et maintenir cette grandeur constante est un sous-produit direct de son éthique de travail », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone avant le match. 1.

« Je veux dire, chaque jour, que ce soit avant l’entraînement, après l’entraînement, après le match, soulever, son éthique de travail est hors du commun, et je pense que c’est ce qui lui permet d’être le joueur qu’il est », a ajouté Malone. « Et c’est aussi ce qui le motive à être champion du monde et à amener le premier championnat du monde de l’histoire de la franchise à Denver. »

Malone a vu Jokic s’améliorer massivement depuis sa dernière apparition en finale de la Conférence Ouest en 2020, qui s’est également déroulée contre les Lakers. Malone a souligné la maturité accrue de Jokic, le jeu ralentissant pour lui et juste lui ayant plus de matchs éliminatoires à son actif.

Cette post-saison, Jokic réalise en moyenne un triple-double avec 31 points sur 55,9% de tirs, 13,5 rebonds et 10,1 passes décisives par match, contre 24,4 points, 9,8 rebonds et 5,7 passes décisives en moyenne lors des séries éliminatoires en 2020.

« Vous pouvez passer par toutes les batailles de saison régulière que vous voulez, mais c’est en séries éliminatoires que vous vous faites un nom », a déclaré Malone avant le match 1. « Et je pense que ce que Nikola a été capable de faire lors des cinq apparitions consécutives en séries que nous avons eu est tout simplement incroyable, et il semble s’améliorer chaque année.

« Prenez, par exemple, le dernier tour contre Phoenix, le favori par excellence pour sortir de la Conférence Ouest – nous les avons battus 4-2. Et vous regardez vers le bas, et vous voyez Nikola en moyenne un triple-double et un très efficace triple-double. »

Après que les Nuggets aient éliminé les Suns, Kevin Durant a déclaré que Jokic « va devenir l’un des grands centres de tous les temps à avoir touché un ballon de basket ». Et après le premier match de la finale de la conférence, Anthony Davis a qualifié Jokic de « joueur unique dans une vie ».

Jokic a été incroyable dans les trois premiers quarts du match 1 mardi. Il a profité du choix des Lakers d’aller petit en commençant Dennis Schroder. Au premier quart, il a dépassé toute l’équipe des Lakers, 12-6. A la mi-temps, il tenait toujours l’avantage (16-13). Les Nuggets ont ensuite mené par pas moins de 21 points.

Mais les Lakers ont fait des ajustements en seconde période, mettant Rui Hachimura sur Jokic et permettant à Davis de se déplacer en tant que deuxième couche de protection.

Les Lakers ont ensuite réduit le déficit à seulement trois points au quatrième quart. Au cours de cette période, Jokic n’a inscrit aucun placement et n’a capté que deux rebonds.

Le plat à emporter: Jokic doit être spectaculaire tout au long du match pour que les Nuggets remportent cette série.

Lors de l’entraînement des Nuggets mercredi, Michael Porter Jr. a déclaré que bien que la couverture de Jokic par les Lakers les ait peut-être un peu surpris en seconde période, il est content qu’ils l’aient vu dans le match 1, donc ils sauront comment s’adapter à l’avenir. .

« Je ne pense pas que ce sera un problème pour nous lors du prochain match », a déclaré Porter, ajoutant qu’ils avaient déjà vu une stratégie défensive similaire avec les 76ers de Philadelphie, qui ont mis PJ Tucker sur Jokic et ont permis à Joel Embiid d’errer.

C’est clair : Jokic a été le meilleur joueur de cette post-saison. Et quand il domine, il fait ressembler les autres équipes à des équipes de JV.

En fait, après le premier match, on a demandé à Kentavious Caldwell-Pope quelle était la plus grande différence entre Jokic et LeBron James, qui est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps (Caldwell-Pope, bien sûr, a remporté un championnat aux côtés de James en 2020 ).

« J’ai l’impression que la seule différence est que Bron peut sauter plus haut que Jokic », a déclaré Caldwell-Pope.

Quant à Jokic, il a pris cela comme un compliment profond.

« C’est vraiment offensant », a-t-il dit, alors qu’une salle remplie de journalistes éclatait de rire. « Je plaisante. Pour être comparé à l’un des meilleurs de tous les temps ou au meilleur de tous les temps, je pense que c’est vraiment cool. »

Bien sûr, une autre grande différence entre les deux stars est que James a mené ses équipes à 10 finales NBA, remportant quatre titres. Jokic n’a jamais atteint la ronde de championnat.

C’est sa chance.

Il est en bonne santé. Son équipe est en bonne santé. Et il a été absolument dominant tout au long des séries éliminatoires.

Quant à l’idée fausse selon laquelle Jokic n’a pas ce qu’il faut au moment des séries éliminatoires? Il est temps de retirer celui-là aussi.

Sonne comme le slogan parfait pour un T-shirt de championnat.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

