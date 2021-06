Nikola Jokic et les Denver Nuggets clôturent les Portland Trail Blazers après un retour en force dans le match 6 | Nouvelles de la NBA

Ne vous y trompez pas, pendant une grande partie de cette rencontre cruciale du sixième match, tout aussi frénétique que le reste de cette série entre les deux clubs offensifs, les Blazers semblaient avoir le contrôle.

Les Nuggets ont regardé au loin. Leur langage corporel. Comportement général. Le fait qu’ils aient eu des problèmes avec les arbitres tôt et n’aient pas cessé de se plaindre des fautes. Même ainsi, ils ont commencé à chaud. Eh bien, Michael Porter Jr. l’a fait pour être plus précis.

L’attaquant de 6’10, tout aussi cruellement sans effort que Kevin Durant, a tiré six de ses sept trois au premier quart, égalant ainsi le record des séries éliminatoires de la NBA. Il en avait 22 dans la période d’ouverture. Le problème pour Denver était que Jokic avait zéro et deux fautes. Et que les Nuggets étaient toujours en baisse de quatre.

Aucune des deux équipes n’a pu arrêter l’autre sur la défensive, l’équivalent au basket de deux hommes ivres lançant des foins devant un pub. La seule différence au moins au cours de la première mi-temps était que les Blazers tiraient les lumières de la profondeur, près de 58% par rapport aux 39 des Nuggets.

L’entraîneur-chef des Blazers Terry Stotts a reflété les minutes de Jokic avec son propre grand homme d’Europe de l’Est Jusuf Nurkic, et le Bosniaque a fait un excellent travail en limitant son homologue à seulement neuf points au cours des deux premiers quarts.

Au moment où Damian Lillard a percé un recul de trois pour battre le buzzer à la fin de la mi-temps, l’avance de Portland était passée à neuf. Ils avaient l’air bien sur leur chemin.

Mais dans le troisième, tout s’est effondré. Nurkic a perdu son sang-froid et a commis quatre fautes au cours du quart, dont l’une semblait être un concours complètement propre sur un Jokic trois.

Stotts a choisi de ne pas contester l’appel et cela s’est avéré coûteux à plus d’un titre. Jokic a drainé les trois lancers francs tandis que Nurkic, peut-être exaspéré par son entraîneur après l’avoir passionnément supplié de remettre en question la décision, a commis une charge offensive quelques possessions plus tard, ce qui l’a obligé à se retirer temporairement sur le banc.

Portland Trail Blazers Points Rebonds Aides Norman Powell 17 4 2 Robert Covington 11 dix 0 Jusuf Nurkic 13 7 2 CJ McCollum 21 4 3 Damien Lillard 28 4 13

Nurkic a en moyenne cinq fautes par match cette série et compte tenu de la différence de jour comme de nuit qu’il fait aux Blazers sur le terrain par rapport à en dehors, cela ne peut tout simplement pas arriver. Il faut plus de discipline. Sans lui là-bas, Jokic et Denver ont tous deux rassemblé une tête de vapeur.

Portland menait par 14 avec cinq minutes à jouer au troisième quart. Au moment où le buzzer a retenti, cette avance n’était que de trois, le Monte Morris électrique a réduit l’écart avec un remarquable tir à trois points à une main.

12 minutes donc pour sauver une saison pour Portland. Il n’est pas surprenant que tout le monde se tourne vers Lillard, s’attendant à ce que le joueur le plus puissant de la ligue les porte au-delà de la ligne.

Morris a battu Carmelo Anthony à deux pour donner l’avantage aux Nuggets au quatrième quart – leur premier depuis le premier quart. Anthony a riposté avec deux seaux vintage de milieu de gamme. Il a plus de 27 000 points dans sa carrière, dont environ la moitié pour les Nuggets. Cela montrait.

Malgré ses efforts, la ténacité défensive et le tir de Robert Covington, et le dynamisme de Norman Powell, ce n’était pas le cas. Damian Lillard, si souvent le facteur décisif dans le quatrième quart-temps cette saison, l’a entamé 0/6. Il l’a terminé 1/6. CJ McCollum, lui aussi, n’avait pas l’air en forme et n’a réussi qu’un seul panier sur quatre en dernière période.

Entre Jokic. Le futur MVP a démarré après ces fautes de Nurkic en troisième et ne s’est pas arrêté, aplatissant les Blazers à hauteur de 27 points au cours des deux dernières périodes. Il a grondé vers le panier comme un homme possédé et finalement, Portland n’a pas eu de réponse à lui avec ses propres gros ennuis.

Crédit à Morris aussi. Il avait neuf points sur la dernière ligne droite, 22 dans la nuit et était probablement le deuxième meilleur joueur de fond de la série derrière Lillard.

N’oublions pas que les Nuggets manquent à leurs deux gardiens clés, Jamal Murray et Will Barton, mais pourtant, ils ne semblaient manquer à personne. À Morris, Jokic semblait avoir le partenaire de choix parfait pour désélectionner la couverture défensive des Blazers quand cela importait. Sa chimie avec l’autre garde (comparativement) diminutif de Denver, Facu Campazzo, n’a pas besoin d’être réitérée.

Nuggets de Denver Points Rebonds Aides Aaron Gordon 13 7 4 Michael Porter Jr. 26 5 4 Nikola Jokic 36 8 6 Monte Morris 22 4 9 Facundo Campazzo dix 2 3

Pour Portland, cela pourrait bien être le cas pour Stotts, ou même leur zone arrière prisée de Lillard et McCollum. Ils avaient une avance de 14 à domicile dans un match à gagner pour forcer un match 7 et ils ne l’ont pas fait. Il fait partie de l’équipe depuis 2012. À un moment donné, quelque chose doit donner. La prime de Lillard reste quelque chose de trop précieux pour être gaspillé.

En fin de compte, ce n’était pas serré, un rebond offensif héroïque de JaMychal Green et le corner trois d’Aaron Gordon donnant à Denver une avance de 124-115 avec un peu plus de 50 secondes à jouer. Morris a réussi deux lancers francs pour atteindre 126-115, le score final, alors que les Blazers sortaient lentement du terrain et sortaient à nouveau des séries éliminatoires au premier tour.