Nikola Jokic et Jamal Murray utilisent une connexion harmonieuse pour submerger Heat

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

MIAMI – Il y a à peine trois jours, les Denver Nuggets ont reçu un coup de poing dans la bouche, perdant le deuxième match de la finale de la NBA, leur première défaite à domicile en séries éliminatoires.

Jamal Murray a eu du mal à marquer, semblant dépassé par la défense des Miami Heat. Et Nikola Jokic, qui réalise en moyenne un triple-double dans ces séries éliminatoires, était relativement embouteillé – ce qui signifie qu’il a marqué 41 points, mais a été réduit à juste étant un buteur, car il n’a distribué que quatre passes décisives.

Pour une équipe de Denver qui est favorisée pour remporter son premier championnat de l’histoire de la franchise, perdre l’avantage du terrain à domicile a été profondément secoué.

Ainsi, au cours des prochains jours, les Nuggets se sont réinitialisés.

Ils ont eu un dîner d’équipe chez Jeff Green dans le sud de la Floride. Ils ont eu une séance de cinéma constructive, chaque joueur ayant la possibilité d’exprimer ce qu’il aurait pu mieux faire.

« Vous devez prendre un négatif et en faire un positif », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone avant le troisième match. – et ne vous y attardez pas.' »

Message reçu.

Jokic et Murray ont répondu en entrant dans l’histoire lors de la victoire 109-94 des Nuggets dans le match 3 pour prendre une avance de 2-1 dans la série.

Jokic a récolté 32 points, 21 rebonds et 10 passes décisives – le premier match 30-20-10 de l’histoire de la finale de la NBA. Murray a récolté 34 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, le troisième match consécutif dans lequel il a récolté 10 dix sous.

C’était la première fois dans l’histoire de la NBA – saison régulière ou séries éliminatoires – que des coéquipiers réalisaient des triples doubles de 30 points dans le même match.

« De loin leur plus grande performance en tant que duo en sept ans ensemble », a déclaré Malone.

Les deux joueurs étaient la meilleure version d’eux-mêmes. Les Nuggets avaient l’avantage en termes de rebond (58 à 33), de passes décisives (28 à 20) et de pourcentage de buts sur le terrain (51,2% à 37%). La défense du Heat était impuissante contre leur symphonie à deux, incapable de ralentir aucun aspect de l’un ou l’autre de leurs matchs.

Ensuite, les coéquipiers se sont félicités.

Lorsqu’on a demandé à Jokic ce qui se passait lorsque Murray jouait un match aussi complet, il a répondu: « Nous gagnons. Je pense que c’est assez simple. »

Et quand Murray a été interrogé sur la domination de Jokic, il a répondu : « C’est un joueur très spécial. »

Jokic et Murray sont en finale pour la première fois de leur carrière. Ils ont vécu ensemble des pertes déchirantes et des blessures dévastatrices. Mais mercredi, un lien qui a été cultivé pendant près d’une décennie était pleinement visible.

« Je dirais que c’est une confiance et une sensation », a déclaré Murray. « C’est la meilleure façon pour moi de le dire. Ce n’est pas vraiment des X et des O. C’est juste lire le jeu et croire que l’autre va faire le bon jeu. »

Murray a dit qu’ils avaient appris à se lire. Ils sont tous les deux capables de faire tellement de choses sur le terrain. Ils savent quand prendre le relais. Et ils savent quand se donner de l’espace.

Cette danse a été exécutée mercredi sur la plus grande scène de la NBA, les deux se permettant mutuellement de briller.

« S’il me le lance, il sait ce qu’il attend de moi et attend de moi », a déclaré Murray. « Et il connaît mon humeur, l’intensité avec laquelle je joue, si elle est faible ou élevée, le temps et le score, et vice versa.

« Je sais quand il dépasse, je sais quand il cherche à marquer, je sais quand il est le meilleur joueur sur le terrain, je sais quand il prend une seconde pour entrer dans le match. »

Pour les superstars des Nuggets, c’était une victoire décisive. Après le match 2, Jokic a reconnu qu’après une défaite comme celle-là, il y avait « une mauvaise ambiance » et un « mauvais élan ». Quant à Murray, il s’est reproché la défaite. Il n’avait que 18 points, une forte baisse par rapport aux 27 points qu’il avait en moyenne en séries éliminatoires. Malone a mis son bras autour de lui lors de l’entraînement de mardi et s’est assuré qu’il sentait son soutien.

« C’est ce que font les champions », a déclaré Malone. « C’est ce que font les guerriers. Ils ont riposté. J’ai senti sa présence toute la journée. Oubliez les statistiques une seconde. J’ai senti la présence de Jamal, son énergie, Et il était là en ce moment. »

Maintenant, les Nuggets sont à deux victoires de faire le seul type d’histoire qui compte vraiment pour eux.

Peu de temps après avoir reçu ce réveil du match 2, Denver semble alerte.

« Je pense que c’est de loin notre meilleur jeu de la série, le jeu le plus complet de la série », a déclaré Malone.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

Tendance NBA

La célèbre Heat Culture de Miami commence avec Pat Riley

Heat vs Nuggets: prédiction des finales NBA, choix, cotes du match 3, cotes de la série, calendrier

Cotes du championnat NBA 2023: les cotes du titre changent après la défaite de Miami contre Denver





Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder les finales de la NBA, la télévision, le streaming, gratuitement

Kyrie Irving aurait recruté LeBron James aux Dallas Mavericks

Cotes NBA Finals 2023 : Tendance des paris chauds pour Nuggets-Heat





Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores des finales NBA, dates

Jimmy Butler évite le surnom de Playoff Jimmy en faveur du succès des séries éliminatoires

Peut-être que les Miami Heat ne sont pas les outsiders de la finale de la NBA après tout