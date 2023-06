Nikola Jokic et Jamal Murray triple-double aident les Denver Nuggets à prendre une avance de 2-1 sur Miami Heat

Le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic (15 ans) capte un rebond lors de la deuxième mi-temps du match 3 du match de basket de la finale de la NBA contre les Miami Heat, mercredi 7 juin 2023, à Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee)

Jokic a marqué 32 points avec 21 rebonds et 10 passes décisives, une combinaison triple-double sans précédent dans un match de la finale de la NBA, tandis que Murray a marqué 34 points et attrapé 10 rebonds et 10 passes décisives pour aider les Nuggets à une victoire de 109-94 sur Heat.