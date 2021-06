Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo en tête de la sélection All-NBA | Actualités du basket-ball

Nikola Jokic a été inclus dans la première équipe All-NBA 2020-21

Le MVP de la ligue Nikola Jokic des Denver Nuggets et la sélection unanime Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks ont fait partie de la première équipe All-NBA, a annoncé mardi.

Ils ont été rejoints dans la première équipe par le gardien des Golden State Warriors Stephen Curry, l’attaquant des Dallas Mavericks Luka Doncic et l’attaquant des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard.

Bien qu’il soit finaliste pour le prix MVP, les Philadelphia 76ers Joel Embiid n’étaient qu’une sélection de la deuxième équipe All-NBA en raison de limitations de position – chaque équipe ne comportait qu’un seul centre et Jokic a battu Embiid en votes.

Embiid a été rejoint dans la deuxième équipe par le gardien des Portland Trail Blazers Damian Lillard, le gardien des Phoenix Suns Chris Paul, l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James et l’attaquant des New York Knicks Julius Randle.

Les cinq à faire partie de la troisième équipe étaient les gardes Kyrie Irving (Brooklyn) et Bradley Beal (Washington), les attaquants Jimmy Butler (Miami) et Paul George (Los Angeles Clippers) et le centre Rudy Gobert (Utah).

Il s’agissait des premières sélections All-NBA en carrière pour Randle et Beal. James a décroché sa 17e sélection All-NBA et Paul a obtenu sa 10e.

Les deux gardes suivants qui ont reçu des votes étaient Russell Westbrook des Wizards et James Harden des Nets, juste derrière leurs coéquipiers respectifs, Beal et Irving. Les attaquants qui ont raté de peu la coupe comprenaient Jayson des Celtics

Giannis Antetokounmpo a fait l’unanimité

Tatum, Zion Williamson des Pelicans et Kevin Durant des Nets.

Harden et Tatum ont chacun obtenu deux votes de la première équipe malgré le fait qu’ils n’aient pas accumulé suffisamment de votes au total pour être inclus dans l’une des trois équipes.

Jokic a obtenu 99 votes de la première équipe et un vote de la deuxième équipe pour tomber juste derrière Antetokounmpo en tant que choix unanime. Curry a obtenu 98 votes pour la première équipe et deux votes pour la deuxième équipe, ce qui lui a valu sa septième sélection All-NBA en carrière.

Jokic est devenu le premier choix de repêchage de deuxième ronde de l’histoire de la ligue à être nommé MVP. Jokic a commencé les 72 matchs des Nuggets et a récolté en moyenne 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives par match – tous établissant ou correspondant à des sommets en carrière.

Le Serbe a tiré à 56,6% du sol, dont 38,8% à 3 points, et a ajouté 1,3 interceptions et 0,7 bloc par match.

Antetokounmpo, le MVP de la ligue en 2019 et 2020, a enregistré en moyenne 28,1 points, 11,0 rebonds, 5,9 passes décisives, 1,2 blocs et 1,2 interceptions par match sur 61 matchs pour Milwaukee.

Curry a remporté le titre de meilleur marqueur de la NBA en menant la ligue avec 32,0 points par match par an après s’être cassé la main gauche.