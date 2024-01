Nikola Jokic coule un poignard à 3 points alors que les Nuggets retiennent les Pacers

Nikola Jokic (15 ans) des Denver Nuggets tire sur Myles Turner (33 ans) des Indiana Pacers pendant la première moitié d’un match de basket-ball NBA, le mardi 23 janvier 2024, à Indianapolis. (Photo AP/Darron Cummings)

INDIANAPOLIS — Les Nuggets tiraient des briques jusqu’à ce que Kentavious Caldwell-Pope essaie d’utiliser une pierre.

Avec 8:07 à jouer au troisième quart mardi soir, l’entraîneur de l’Indiana, Rick Carlisle, a été expulsé pour avoir contesté un non-appel après que Caldwell-Pope ait défendu le nouveau Pacer Pascal Siakam comme un mur de briques. L’élan changeait à l’intérieur de Gainbridge Fieldhouse. Les Nuggets devaient maintenir le cap avec le bon gars qui se présentait sur la ligne pour la double technique de Carlisle. Une dispute a éclaté entre les deux meilleurs tireurs de lancers francs de l’équipe. Cue Pierre-Papier-Ciseaux.

“Il est un peu plus âgé que moi, donc je comprends d’où il vient”, a déclaré Jamal Murray, se moquant de Caldwell-Pope parce qu’il voulait les coups. « Moi aussi, je l’avais fait. Et je n’avais pas réalisé qu’il venait de frapper deux 3, donc à ce stade, cela n’a pas vraiment d’importance. Nous l’avons tous les deux fait. Parfois, il me laisse tirer si je ne le fais pas. Si je n’ai pas encore marqué ou si je n’ai pas eu de rythme, et évidemment vice versa.

Murray jouait aux ciseaux. Caldwell-Pope les a écrasés avec une pierre.

Ce qui a suivi le reste de la seconde mi-temps a été une bagarre acharnée avec l’une des équipes en plein essor les plus embêtantes de la NBA. Les Nuggets ont effacé un déficit de 13 points, ont craché leur propre avance de 13 points, puis ont finalement survécu aux Pacers au visage frais et au rythme rapide, 114-109. Avec un road trip de cinq matchs se terminant jeudi au Madison Square Garden, Denver (31-14) a remporté trois victoires consécutives.

“Ce que j’aime ce soir, c’est que ce n’était pas facile”, a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. « Nous avons dû travailler pour cela. Il a fallu reprendre notre énergie. Et nous avons pu le faire.

Nikola Jokic a enregistré son 13e triple-double de la saison avec 31 points, 13 rebonds et 10 passes décisives, ponctué par un panier à 3 points décisif à 4,7 secondes de la fin. Les Pacers ont choisi de défendre leur possession après avoir réduit le déficit à 111-109 avec une différence de quatre secondes entre le chronomètre des tirs et le chronomètre de jeu. Ils ont bombardé Murray après que l’écran de Jokic ait lancé leur jeu à deux, et Jokic est resté grand ouvert. “Nous avons une excellente connexion, nous jouons simplement les uns contre les autres”, a déclaré Murray. “C’était la lecture.”

Jokic est entré dans ses trois du haut de la clé et avec une main sur le visage pour battre le buzzer du chronomètre des tirs.

“Cash”, a déclaré Caldwell-Pope.

“La cerise sur le gâteau”, a déclaré Malone.

Jokic a également marqué le feu vert avec 1:38 à jouer pour briser une égalité de 107-107. Murray l’a égalé avec 31, y compris un lay-up de transition soigné pour doubler cette avance.

Les Nuggets ont dominé les Pacers 18-4 pour les points de rupture rapide, même si l’Indiana possède la meilleure attaque de transition de la ligue. Cela est dû en grande partie au troisième trimestre. Caldwell-Pope, aidé par ces lancers francs pour fautes techniques, a marqué 12 points dans le cadre sur six tentatives de placement après une première mi-temps de 1 sur 5 pour mener Denver dans un swing de 20 points.

“Nous savons déjà que notre unité de départ de cinq hommes est la meilleure unité de cinq hommes analytique et efficace de la NBA”, a déclaré Malone. « Donc, quand Pope fait tomber des 3, il conduit et termine au panier, ce qu’il a fait ce soir, puis il vous donne la défense et l’agitation. … Il est double champion du monde. Il trouve un moyen d’avoir un impact sur le jeu de différentes manières sans que je fasse beaucoup de jeux pour lui.

Le tour de talon de Caldwell-Pope était représentatif de toute son équipe : les Nuggets tiraient à 47 % depuis le sol et 19 % sur trois à la mi-temps alors qu’ils étaient menés 62-54 par les Pacers (61 % aux tirs, 50 % sur trois). Puis dans le troisième, Denver a éclaté pour 10 de ses points de rupture rapide, cinq tirs à 3 points et un avantage de rebond de 14-8, tout en resserrant les vis défensives pour ralentir l’Indiana.

Les Pacers (24-20) ont tiré 36% au cours du quart et l’ont retourné quatre fois.

L’expulsion de Carlisle était une conséquence de la défense de son nouvel atout précieux. Siakam faisait ses débuts à domicile avec les Pacers après qu’un échange à succès la semaine dernière l’ait amené du Canada vers le Midwest. A quel prix ? Trois choix de première ronde et l’ancien Nugget Bruce Brown.

Siakam a été invité à porter la charge pour l’Indiana lors de ses trois premiers matchs, le meneur de jeu superstar montant Tyrese Haliburton étant blessé. Les Nuggets ont évité Haliburton lors des deux matchs, mais ont quand même obtenu l’effort le plus féroce des Pacers à Indianapolis.

Ils ont également obtenu un jeu compétitif dans le jeu de la part de leurs propres coéquipiers. Murray dit qu’il faut s’attendre à une revanche pierre, papier, ciseaux la prochaine fois qu’il y aura un problème technique.

«C’est verrouillé», dit-il. « J’ai les tendances (de KCP). … Je vais prendre le prochain.

“Il n’y a pas de stratégie”, a rétorqué Caldwell-Pope.